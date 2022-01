Agenda del 9 al 15 de enero de 2022

DOMINGO 9

Recordación / El baúl de los recuerdos

El Granel lanza El baúl de los recuerdos del barrio San José y el Parque Caballero. Esta iniciativa nace a partir de la recolección de memorias y vivencias relatadas por los vecinos. Los relatos están disponibles en la web Callecultura y el Baúl de los Recuerdos, donde pueden escuchar los audios y revivir experiencias a través de fotos antiguas. El sitio cuenta también con un mapa interactivo que les guía por los puntos claves de la barriada. Entre los relatores están: Rosa María Ortiz, José Antonio Galeano, Rosa Lindenhein, Lorena Romero, Rafaela Guanes, Juan Manuel Battiana, Valeria Battilana, Silvana Martínez Codas, María Galante López Aponte, Alejandra Lajarthe, Édgar E. Barrios Barrera, Ana Rosa Lluis O’Hara y Mauricio Rial Banti. www.elgranel.com

LUNES 10

Curso virtual / Clases de coreano

Ofrecido por: Educanal

Plataforma: Canal de tevé

Hora: 19:30 a 20:00 de lunes a viernes

LUNES 10

Cursos / Cursos de verano de tango

Ofrecido por: Armando Benítez

Lugar: Conservatorio Esther Villasanti

Hora: 19:00 / lunes, miércoles y viernes

Dirección: Avda. Boggiani 5990 c/ R. I. 3 Corrales

MIÉRCOLES 12

Taller virtual / Redacción y creación

Ofrecido por: Vivianna Insaurralde

Plataforma: Zoom / Google meet

Hora: 18:00 a 20:00 / miércoles

Duración: Dos meses

Informes: litteraeinsaurralde@gmail.com o al WhatsApp (0972) 184-743

VIERNES 14

Ciclo de cine online / Manicomio

Ofrecido por: Centro Cultural Juan de Salazar / Homenaje centenario Fernando Fernán Gómez

Plataforma: Vimeo del Juan de Salazar

Hora: Cada entrega está disponible 48 horas

Informes: (021) 446 613 / www.juandesalazar.org.py/cine

VIERNES 14

Teatro en streaming / Misión cumplida

Ofrecido por: Tres Triste Tramoyas

Plataforma: www.passline.com/eventos/mision-cumplida

Duración: Hasta el 17 de enero

Informes: (0972) 110-541

VIERNES 14

Ciclo de conferencias 2022 / Un verano con el arte: “Santuarios del Antiguo Egipto”

Ofrecido por: Luis Lataza / Museo de Arte Sacro

Lugar: Museo de Arte Sacro / Acceso libre y gratuito

Hora: 18:00 (se repite el sábado a la misma hora)

Dirección: Manuel Domínguez esq. Tacuary

Informes y reservas: (0991) 719-460 con aforo de 40 personas

SÁBADO 15

Visitas guiadas / Centro Cultural y Museo de Arte Sacro

El edificio, situado en pleno centro histórico de Asunción (Manuel Domínguez esq. Tacuary), guarda en su acervo obras hechas por aborígenes guaraníes, evangelizados por franciscanos y jesuitas. Son tallas en madera, que han sido bien conservadas (no restauradas), que no se han modificado los colores originales de las obras y parecen no haber sufrido el paso del tiempo, según los entendidos. El museo fue declarado de interés turístico nacional, de interés cultural y municipal. Se puede visitar los viernes y sábados de 9:00 a 18:00. Los niños hasta 12 años no pagan entrada. Informes y reservas (021) 497-781 / www.museodeartesacro.com/

SÁBADO 15

Cursos de verano / Taller de Oratoria para todos

Ofrecido por: Lic. Grabriela Farinha

Lugar: La Cafebrería

Hora: 18:00 (cuatro sábados)

Dirección: Malutín 675 c/ Lillo

Informes y reservas: (0994) 257-093