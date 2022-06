La canasta mecánica

No existen argumentos que puedan suprimir creencias. Solo otra creencia puede suplantar a una creencia.

Una idea es producto de la reflexión. Si algo no se puede verificar es una creencia: Creer que hay vida en el centro de la Tierra, es una creencia que podría ser cierta pero no lo sabemos. Un concepto comprobado no es una creencia, es un hecho: Es un hecho la existencia del oxígeno.

Se dice que una persona es fundamentalista cuando no razona, no acepta cuestionamientos, es cabeza dura. Es casi dogmático creer que Putin nos liberará del Nuevo Orden Mundial y que Donald Trump es un mesías.

Existen personas que están totalmente convencidas que la evolución de las especies necesitó siempre que los seres humanos peleen entren sí, que se enfrenten en guerras para sobrevivir, mientras que otra gente cree con toda seguridad que quienes más sobreviven son quienes cooperan entre sí.

Hay creencias morales que nos indican lo que podría ser bueno y lo que podría ser malo. Está la creencia de que se debe luchar para eliminar la desigualdad, por ejemplo.

Sin conceptos precisos el conocimiento humano, la tecnología, las artes y toda acción que reclame exactitud no serían posibles. Son procedimientos que precisan limpidez de pensamiento, reglas rigurosas y conceptos firmes. Antes de transformarse en concepto, la idea debe pasar por la experiencia y la comprobación. En la primera infancia, los cursos mentales son simples, y la psique de la gente menuda está poblada de fantasía, de falsas creencias, los párvulos creen con facilidad en la existencia de Papá Noel, de los Reyes magos, del cucú lelé.

Las religiones tuvieron mucho que ver tanto en la vida de las personas como en los acontecimientos políticos y sociales. Las guerras religiosas fueron y siguen siendo numerosas y muy cruentas. Por esto conviene diferenciar entre creencias religiosas y creencias laicas. Las ideas religiosas son catalogadas como ideas dogmáticas que no aceptan cuestionamientos, y están acompañadas de rituales y motivos apoyados en lo sobrenatural. Las creencias seculares suelen integrar supersticiones y leyendas urbanas. En numerosos casos hay creencias tan implantadas por propagandas de todo tipo y origen que son inconscientes, automáticas. Cuánta gente todavía cree en las falsedades expresadas por Donald Trump. Cuantas personas creen que es correcta la conducta de Bolsonaro en contra de la vacuna para luchar contra el Covid19. Cuantos de nuestros semejantes creen que la guerra de Putin es beneficiosa Me pregunto si eso es superstición, leyenda urbana o superchería.

