La canasta mecánica

Después apareció el clásico “ella me buscó”, “El feminismo es lo mismo que el machi… ñi ñi ñi ñiiii”, “¿Por qué no hay un día del hombre? “Yo no soy machista ni feminista, yo creo en la igualdad.

Una amiga de trayectoria profesional excelente, de gran resiliencia y consciente de sus méritos, vino a contarme que vio la película Barbie y que, así como le pareció una magistral sátira, de una ironía filosa, inteligente y divertida, hubo momentos en los que no pudo contener las lágrimas y lloró cuando escuchó el monólogo de Barbie que me transcribió y comparto a continuación: “Es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa e inteligente y me parte el alma que no creas ser suficientemente buena. Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo siempre estamos haciendo mal las cosas. Tenemos que ser delgadas pero no demasiado. No puedes decir que quieres ser delgada, debes decir que quieres un peso sano, pero sí tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero (un aumento de sueldo por ejemplo) porque eso sería grosero. Debes ser jefa pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes contradecir las ideas de otra gente. Tienes que amar ser madre, pero no hables de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una profesional, pero al mismo tiempo, siempre cuidar a todos los demás. Tienes que ser responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso te dicen que te estás victimizando. Tienes que mantenerte bonita para los hombres, pero no tan bonita como para tentarlos y amenazar a otras mujeres, porque se supone que debes ser parte de la sororidad.

Siempre tienes que destacarte y ser muy agradecida. Aunque nunca olvides que el sistema está arreglado, encuentra la forma de ser agradecida. No debes envejecer nunca, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca fracasar, nunca tropezar, nunca mostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil, demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias. Y resulta que no solo estás haciendo todo mal, sino que todo es tu culpa. Ya me cansé de verme a mí misma y a cada una de las mujeres del mundo hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran”.

Nicholas Barder de la BBC dice: Puede que sea una comedia sobre una muñeca de plástico fabricada en serie, pero Barbie rompe moldes. Chandler Levack (The Globe and Mail) expresa que “Esta Barbie es una obra maestra del cine moderno que hay que ver para creer”.

