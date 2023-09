La canasta mecánica

También reconoce la complicidad del orden legal del Estado y de otras instituciones dominantes (medios de comunicación, cosmovisiones religiosas) que lo disimulan, toleran, justifican o incluso atenúan la gravedad mediante la prevalencia de legislaciones penales que justifican estos crímenes, cuando no los amparan incluso, en las leyes que mantienen todavía una fuerte carga autoritaria. Así como existen varones violentos que maltratan a sus parejas mujeres, también conozco varones que dan un trato amoroso y pleno de respeto a sus compañeras. Admito que soy y he sido privilegiada en contar con la presencia de excelentes seres humanos masculinos en mi vida. También conocí en mi entorno cercano a fieros depredadores que lastimaron y llenaron de heridas a mujeres ingenuas en su emocionalidad aunque fueran brillantes intelectuales, buenas amas de casa, hermosas, exitosas empresarias, vitales y con alto sentido del humor.

Comprender al depredador es convertirse en una persona madura que no es vulnerable por ingenuidad, inexperiencia o imprudencia.

Al comienzo de la vida de una mujer, la comprensión emocional de lo oculto es muy débil y por eso el punto de vista femenino es muy ingenuo y nos colocamos en situaciones confusas. Ignoramos quién es el depredador y quién no. Nos enseñan a “ser amables”, en ese sentido se nos coloca en una situación ambigua, pasamos por alto nuestra intuición y sin darnos cuenta nos sometemos al depredador.

Una mujer ingenua se equivoca una y otra vez en la elección de su pareja. En algún lugar de su mente ella sabe lo que tendría que hacer, que esa pauta es inútil, que tendría que abandonarla. Pero una especie de hipnosis la induce a seguir la pauta destructiva de “paraíso encontrado”. Sin ese conocimiento la mujer carece de la debida protección. Destruimos al depredador conservando nuestras intuiciones y nuestros instintos y oponiendo resistencia a sus seducciones. La mujer valiente no teme investigar lo peor de su psique. Si conseguimos sacar esta capacidad de las sombras de la psique, ya no seremos unas simples víctimas de las circunstancias internas o externas. Esa esencia de mujer no domesticada, enseña a las mujeres a no ser “amables” cuando tengan que proteger su vida emocional y física.

La intuición percibe el camino que hay que seguir para poder sacar el mayor provecho posible de una situación. Tiene instinto de conservación, capta los motivos y la intención subyacente y opta por aquello que causará la menor fragmentación posible en la psique.Alimentamos el profundo yo intuitivo no domesticado prestándole atención y siguiendo sus consejos.

