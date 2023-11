La revolución del vestuario

En términos meramente estilísticos, la diseñadora de vestuario Trish Summerville ha generado un gran impacto con la propuesta presentada en “Los Juegos del Hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes”. La profesional ha sido conocida y reconocida por su trabajo en Mank, The Girl with the Dragon Tattoo, Los Juegos del Hambre: En Llamas, Gone Girl y Red Sparrow.

En su palmarés tiene el premio de Diseñadora de Vestuario del Año por su trabajo en Llamas hace diez años y otros reconocimientos destacados en el rubro. Esta vez, Trish Summerville aceptó el desafío de crear “un Panem que el público no hubiera visto antes”. Así, la diseñadora se ubicó especialmente más de seis décadas antes de que comenzase la saga. “Estéticamente, parece completamente diferente del mundo que vimos en las otras películas”, dice mediante un comunicado.

Summerville enfatiza que crear el disfraz de arena arcoíris de Lucy Gray le supuso un gran reto. Y es, a los ojos de la creadora, una de las piezas más memorables descritas en la novela. “Quería hacer tonos polvorientos y apagados, porque también es el vestido de la madre de Lucy Gray, por lo que no podía ser demasiado fresco y vibrante”, agrega Summerville en el documento de difusión.

Muchas telas y versiones

“Implicaba tomar muchas telas y hacer varias versiones de qué colores funcionaban juntos. La tela tenía que ser ligera para que Rachel pudiera moverse libremente con ella. La falda también tenía que ser de una tela que cediera y se estirara un poco, ya que Rachel tenía mucha acción y acrobacias. Quería que el corsé fuera de cuero debido a su durabilidad y aguantaría bien el envejecimiento y el desgaste”, detalla además.

La diseñadora Trish Summerville, siempre según el documento de difusión, trabajó con la jefa del departamento de maquillaje, Sherri Berman Laurence, y la jefa de diseño de cabello del departamento, Nikki Gooley, para diseñar el estilo característico de Tigris.

Para determinar las siluetas la creadora se inspiró en los años 40. “Soy una gran admiradora de las siluetas de los años 40, así que me incliné por ellas”, explica.

“Teníamos una paleta de colores muy contenida en la película y quería que los colores y las formas de Tigris fueran realmente exagerados, ya que ella es la persona más elegante de la película”.

Por otra parte, Francis Lawrence, director de la película, explica el equilibrio creado al observar el yo presente y futuro del personaje. “Una cosa que tenemos que hacer con Hunter es mantener su dulce juventud y al mismo tiempo hacer algo un poco diferente y vanguardista. No es exagerado. No queríamos centrarnos en lo que se convierte en Tigris, sino simplemente darle un guiño”, expresa en otra parte del documento de difusión.

El traje de laboratorio rojo y blanco

El traje de laboratorio rojo y blanco de la Dr. Gaul realzó aún más la presencia intimidante del personaje. Summerville dice: “Con la bata de laboratorio de Gaul, usamos una seda de duquesa y la lavamos para que pudiera tener este tipo de vetas, luego la teñimos de rojo. Me gusta usar el rojo en ese ambiente tan frío y austero, potencia la presencia de la Dr. Gaul”.

Lawrence trabajó con Dinklage para mostrar la adicción de Highbottom al morphling y el impacto que tendría en su apariencia. “Peter y yo hablamos de los diferentes niveles de su adicción. Le gustaba mucho la idea de tener los ojos hundidos y un enrojecimiento en la cara”, dice el director. “A medida que avanzan los Juegos, el rostro de Highbottom se vuelve cada vez más sudoroso”.

Los realizadores disfrutaron trazando el creciente estrellato de Lucky Flickerman a través de su apariencia. “A medida que avanza el trabajo de Lucky cubriendo los Juegos en televisión, también avanza su ego y su entusiasmo, así que quería que su cabello comenzara a crecer un poco más y su bigote se volviera más elegante”, dice Summerville. “Con su guardarropa, es una progresión lenta en la que se viste cada vez más elegante, y al final, Lucky lleva un esmoquin con frac”.