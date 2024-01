Esto sucedió

Un ejemplar maestro guayakí

Luis Alberto Duarte, de la tribu guayakí, maestro de una escuela rural de la Colonia Fortuna, habló con ABC el 12 de enero de 1970 sobre su historia y realizaciones en favor de los indios. “Impresionó gratamente por su desenvoltura y su perfecto dominio del idioma español. La sencilla historia demuestra que un nativo de las selvas guaraníes no es apto solamente para manejar el arco y la flecha, sino que también puede y es capaz, cuando encuentra la suficiente comprensión, de integrarse totalmente a la civilización”. Dijo que no se podía determinar con exactitud el origen de su tribu, y que la sangre no corresponde a los guaraníes.

Campeón del torneo de bochas

El Deportivo Ítalo Paraguayo, categoría tercetos, resultó campeón del torneo cuadrangular internacional de bochas en enero de 1970 tras ganar la final al Deportivo Sajonia. El torneo fue organizado por el campeón en sus instalaciones y ambos clubes contendientes ocuparon las dos primeras ubicaciones de privilegio en la tabla de posiciones demostrando superioridad, decía la crónica. La representación de Villarrica venció al conjunto de Argentinos del Norte en su única victoria y estos últimos quedaron sin punto.

El Consejo de Estado

El 9 de enero de 1970 se publicó la fotografía en ABC Color mostrando un aspecto de la sesión realizada el día anterior por el Consejo de Estado en una sala del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Participaron todos los miembros quienes decidieron designar al Arq. Tomás Romero Pereira como presidente del alto organismo. La vicepresidencia recayó en el ministro del Interior Dr. Sabino A. Montanaro. El Consejo de Estado fue un organismo legislador consultivo que solamente existió dos veces en la historia paraguaya: de 1844 a 1870 y de 1940 hasta la promulgación de la actual Constitución en 1992, cuando quedó suprimido.

