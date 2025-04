Francisco y la era digital

A diferencia de sus predecesores, cuyos mensajes resonaban principalmente en catedrales y basílicas, el uso masivo de las redes sociales y el avance de la tecnología también se daba día a día con Francisco al frente de la Iglesia católica.

Por esto, el papa fue “viral” en reiteradas ocasiones, ya sea por su humildad, su sonrisa o frases como “Qué mentiroso que sos” o “Hagan lío” –pronunciadas en Paraguay– u otras que también rápidamente resonaron a lo largo de los medios y redes.

Otro de los momentos inolvidables de Francisco fue cuando una imagen pudo decir más que mil palabras: el papa caminando bajo la lluvia completamente solo en la Plaza de San Pedro vacía ante las medidas restrictivas por el coronavirus. Fue el 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, cuando el santo padre dijo que “la oración es nuestra arma vencedora”.

<b>El papa en las redes</b>

Hay informaciones que dan cuenta de que el papa prefería no usar celulares, pero eso no evitó que pueda llegar a millones a través de internet y mediante una de las plataformas más utilizadas diariamente: X. La cuenta Pontifex había sido creada en 2012, cuando Benedicto XVI aún era papa, pero pocos meses después se dio la elección de Francisco como pontífice y sus mensajes se publicaban hasta el día antes de su muerte.

A lo largo de cuentas divididas por idiomas (inglés, español, italiano, francés, portugués, alemán, polaco e incluso latín) hay cerca de 50 millones de seguidores que estaban atentos a las publicaciones a cargo del Vaticano.

Luego del fallecimiento del sumo pontífice, todas estas cuentas fueron renombradas a Apostolica Sedes Vacans (que en castellano significa la sede apostólica está vacante) y ya no muestran la foto de Francisco.

Otra plataforma en la que el jesuita marcaba una fuerte presencia era en Instagram con su cuenta “franciscus”, que había sido creada en 2016 y a la fecha acumula más de 10 millones de seguidores. La última publicación fue su mensaje por el domingo de Pascuas y ahora en esta se encuentran miles de comentarios de despedida o agradecimientos hacia él.

<b>La inteligencia artificial y el papa </b>

Uno de los puntos del que ni el papa “se salvó” fue la inteligencia artificial (IA), ya que en su momento se habían “generado” varias imágenes sobre él e incluso algunas personas pensaban que eran reales.

En más de una ocasión, Francisco no estuvo ajeno al fenómeno de la IA y en una de sus declaraciones había recordado que, si bien es una tecnología impresionante, la responsabilidad de su uso sigue recayendo sobre cada uno de nosotros.

“La máquina sigue nuestras órdenes; ejecuta, pero no decide por sí misma, excepto en la medida en que ha sido programada para ello”, expresó y, como una comparación, mencionó la posibilidad de conducir un auto muy potente.

Su ejemplo implicaba que el vehículo irá a altas velocidades cuando es controlado por una persona, quien también puede generar riesgos al cambiar de carril o manejar de manera imprudente, algo que podría ser replicado al momento de usar esta u otras tecnologías.

<b>La reflexión del papa sobre la tecnología</b>

A inicios de abril, el Vaticano había compartido una reflexión del papa Francisco justamente sobre el uso de la tecnología y este fue su mensaje:

“¡Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos! Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos”.

“¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos porque cuando nos miramos a los ojos descubrimos lo que realmente importa; que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo padre”.

“Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo”.