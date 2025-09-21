ABC Revista

Tres recetas sencillas y deliciosas con choclo

Práctico, fresco y sabroso, el choclo está presente en las mesas latinoamericanas como uno de los ingredientes más utilizados. Aprendé tres recetas sencillas para aprovecharlas al máximo.

21 de septiembre de 2025 - 01:00
Shutterstock

Cómo hacer una ensalada fresca de choclo, tomate y aguacate

Ensalada fresca de choclo, tomate y aguacate

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de granos de choclo cocidos
  • 1 taza de tomate en cubos
  • 1 taza de aguacate en cubos
  • 1/4 de taza de cebolla morada picada
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharadas de cilantro fresco picado

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el choclo, el tomate, el aguacate y la cebolla en un bol grande.
  2. Batir el jugo de limón con el aceite de oliva en un recipiente pequeño.
  3. Sazonar con sal y pimienta la mezcla de limón y verter sobre la ensalada.
  4. Incorporar el cilantro y mezclar suavemente para integrar.
  5. Refrigerar por 10 minutos para asentar sabores y servir.

Cómo hacer tortitas de choclo y queso

Tortitas de choclo y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de granos de choclo
  • 1 unidad de huevo
  • 1/2 taza de harina de trigo
  • 1/2 taza de queso rallado
  • 1/4 taza de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4  cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharadas de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Triturar ligeramente el choclo con un tenedor para liberar parte de su almidón.
  2. Batir el huevo con la leche en un bol hasta integrar.
  3. Agregar la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta y mezclar hasta obtener una masa espesa.
  4. Incorporar el choclo y el queso rallado y mezclar para distribuir de manera uniforme.
  5. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
  6. Verter porciones de masa con una cuchara y aplanar ligeramente.
  7. Cocinar 3 minutos por lado hasta dorar y cocinar por completo.
  8. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

Cómo hacer una crema rápida de choclo

Crema rápida de choclo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de granos de choclo
  • 1 taza de caldo de verduras
  • 1 taza de leche
  • 1/4 taza de cebolla picada
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de harina de trigo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra
  • 1/4 cucharadita de comino molido

Elaboración paso a paso

  1. Derretir la manteca en una olla a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla 3 minutos hasta quedar translúcida.
  3. Espolvorear la harina y cocinar un minuto para formar un roux.
  4. Verter la leche en hilo mientras batir para evitar grumos.
  5. Agregar el caldo, el choclo, la sal, la pimienta y el comino y mezclar.
  6. Cocinar 10 minutos a fuego suave hasta espesar ligeramente.
  7. Licuar la sopa hasta obtener una textura cremosa y volver a la olla.
  8. Ajustar sal y pimienta al gusto y calentar 2 minutos más antes de servir.
