Dos formas de incluir cerdo en tu cena navideña

Cómo hacer lomo de cerdo relleno
Lomo de cerdo relleno
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1.500 gramos de lomo de cerdo sin hueso
- 300 gramos de champiñones frescos
- 200 gramos de cebolla blanca
- 150 gramos de locote rojo
- 200 gramos de espinacas frescas
- 10 gramos de ajo
- 40 mililitros de aceite de oliva
- 120 mililitros de vino blanco seco
- 240 mililitros de caldo de pollo o de verduras
- 40 gramos de pan rallado
- 10 gramos de perejil fresco picado
- 12 gramos de sal fina
- 5 gramos de pimienta negra molida
- 20 gramos de manteca
- 1 rollo de hilo de cocina apto para uso alimentario
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a ciento ochenta grados Celsius.
- Limpiar el lomo de excesos de grasa y abrir en forma de libro para obtener un rectángulo uniforme.
- Sazonar el interior del lomo con seis gramos de sal y dos gramos de pimienta negra.
- Pelar y picar la cebolla en cubos pequeños; lavar y cortar el locote rojo en tiras finas; laminar los champiñones; pelar y picar el ajo; lavar y escurrir las espinacas.
- Calentar veinte mililitros de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio y saltear la cebolla durante cinco minutos hasta transparentar.
- Añadir el pimiento rojo y saltear durante cuatro minutos hasta ablandar.
- Incorporar los champiñones y saltear durante seis minutos hasta dorar y evaporar el agua.
- Agregar el ajo y saltear durante un minuto hasta aromatizar.
- Añadir las espinacas y saltear durante dos minutos hasta reducir su volumen.
- Condimentar el salteado con tres gramos de sal, un gramo de pimienta negra y el perejil fresco picado.
- Retirar la sartén del fuego e incorporar el pan rallado para absorber jugos y compactar el relleno.
- Extender el relleno de manera uniforme sobre el lomo, dejando dos centímetros libres en los bordes largos para facilitar el cierre.
- Enrollar el lomo desde el lado largo con firmeza para formar un cilindro y atar con hilo de cocina cada cuatro centímetros para asegurar el relleno.
- Calentar los veinte mililitros restantes de aceite de oliva y la manteca en una sartén apta para horno a fuego medio alto y dorar el lomo durante ocho minutos, girando para sellar todos los lados.
- Desglasar la sartén con el vino blanco y raspar el fondo con una espátula para recuperar los jugos caramelizados.
- Añadir el caldo a la sartén y llevar a hervor suave.
- Transferir la sartén al horno y hornear durante cuarenta y cinco minutos, o hasta alcanzar una temperatura interna de sesenta y cinco grados Celsius medida en el centro.
- Retirar del horno y reposar el lomo durante diez minutos sobre una tabla para redistribuir los jugos.
- Ajustar el punto de sal del fondo de cocción con los tres gramos restantes de sal si fuera necesario y reducir a fuego medio durante cinco minutos para espesar ligeramente.
- Retirar el hilo de cocina, cortar el lomo en rebanadas de un centímetro de grosor y napar con el fondo reducido antes de servir.