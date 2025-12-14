ABC Revista
Aperititivos para mesa navideña: dos recetas sencillas

Canapés navideños.
Canapés navideños.Shutterstock

Parte importante de la mesa navideña son los aperitivos para comenzar la mágica noche. Te mostramos dos opciones con las que te vas a lucir.

Cómo hacer una corona de hummus

Corona de hummus.
Corona de hummus

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 400 gramos de garbanzos cocidos
  • 60 mililitros de tahini
  • 60 mililitros de jugo de limón
  • 1 unidad de diente de ajo
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 3 gramos de sal fina
  • 2 gramos de comino molido
  • 30 mililitros de agua fría
  • 5 unidades de tomate cherry
  • 1 unidad de pepino pequeño
  • 1 unidad de locote rojo
  • 30 gramos de aceitunas negras sin hueso
  • 30 gramos de semillas de granada
  • 10 gramos de perejil fresco
  • 200 gramos de palitos de pan o vegetales crudos para acompañar

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir y enjuagar los garbanzos cocidos bajo agua fría.
  2. Pelar el diente de ajo.
  3. Colocar los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el diente de ajo, la sal y el comino en el vaso de una procesadora.
  4. Añadir el aceite de oliva y triturar hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Agregar el agua fría poco a poco y seguir triturando hasta lograr una textura cremosa.
  6. Probar y rectificar de sal si es necesario.
  7. Cortar los tomates cherry en mitades.
  8. Cortar el pepino y el locote rojo en cubos pequeños.
  9. Picar finamente el perejil fresco.
  10. Colocar el hummus en un plato grande y formar una corona dejando un hueco en el centro.
  11. Distribuir los tomates cherry, el pepino, el pimiento rojo, las aceitunas negras y las semillas de granada sobre la superficie de la corona de hummus.
  12. Espolvorear el perejil picado por encima.
  13. Colocar los palitos de pan o los vegetales crudos alrededor de la corona de hummus.

Cómo hacer tartaletas de queso crema con camaroncitos

Tartaletas de queso crema con camaroncitos.
Tartaletas de queso crema con camaroncitos.

Tartaletas de queso crema con camaroncitos

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 20 unidades de tartaleta pequeña ya horneada
  • 200 gramos de queso crema
  • 50 mililitros de crema de leche
  • 150 gramos de camarón pequeño cocido y pelado
  • 10 gramos de perejil fresco
  • 5 gramos de ajo picado
  • 10 mililitros de jugo de limón
  • 15 mililitros de aceite de oliva
  • 3 gramos de sal fina
  • 1 gramo de pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

  1. Picar finamente el perejil fresco.
  2. Cortar los camaroncitos en trozos pequeños si son muy grandes.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  4. Añadir el ajo picado a la sartén y saltear durante 1 minuto.
  5. Incorporar los camaroncitos a la sartén y saltear durante 2 minutos.
  6. Retirar los camaroncitos del fuego y dejar enfriar.
  7. Colocar el queso crema y la crema de leche en un bol.
  8. Batir el queso crema con la crema de leche hasta obtener una mezcla suave.
  9. Agregar la sal, la pimienta y el jugo de limón a la mezcla de queso crema y mezclar.
  10. Incorporar el perejil picado y los camaroncitos salteados y mezclar hasta integrar.
  11. Rellenar cada tartaleta con la mezcla de queso crema y camaroncitos usando una cuchara o manga pastelera.
  12. Refrigerar las tartaletas durante 20 minutos antes de servir.