Aperititivos para mesa navideña: dos recetas sencillas

Cómo hacer una corona de hummus
Corona de hummus
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 400 gramos de garbanzos cocidos
- 60 mililitros de tahini
- 60 mililitros de jugo de limón
- 1 unidad de diente de ajo
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 3 gramos de sal fina
- 2 gramos de comino molido
- 30 mililitros de agua fría
- 5 unidades de tomate cherry
- 1 unidad de pepino pequeño
- 1 unidad de locote rojo
- 30 gramos de aceitunas negras sin hueso
- 30 gramos de semillas de granada
- 10 gramos de perejil fresco
- 200 gramos de palitos de pan o vegetales crudos para acompañar
Elaboración paso a paso
- Escurrir y enjuagar los garbanzos cocidos bajo agua fría.
- Pelar el diente de ajo.
- Colocar los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el diente de ajo, la sal y el comino en el vaso de una procesadora.
- Añadir el aceite de oliva y triturar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agregar el agua fría poco a poco y seguir triturando hasta lograr una textura cremosa.
- Probar y rectificar de sal si es necesario.
- Cortar los tomates cherry en mitades.
- Cortar el pepino y el locote rojo en cubos pequeños.
- Picar finamente el perejil fresco.
- Colocar el hummus en un plato grande y formar una corona dejando un hueco en el centro.
- Distribuir los tomates cherry, el pepino, el pimiento rojo, las aceitunas negras y las semillas de granada sobre la superficie de la corona de hummus.
- Espolvorear el perejil picado por encima.
- Colocar los palitos de pan o los vegetales crudos alrededor de la corona de hummus.