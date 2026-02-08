ABC Revista
08 de febrero de 2026 - 01:00

Receta para hacer un salteado de pollo en colorida presentación

No te pierdas esta receta con pollo como ingrediente principal. Este plato te va a sacar de apuros, es fácil de hacer y sumamente sabroso.

Por ABC Color

Cómo hacer un salteado de pollo con verduras

Salteado de pollo con verduras

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo
  • 200 gramos de brócoli
  • 150 gramos de zanahoria
  • 150 gramos de pimiento rojo
  • 150 gramos de pimiento verde
  • 100 gramos de cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 30 mililitros de salsa de soja
  • 20 mililitros de aceite de oliva
  • 10 mililitros de aceite de sésamo
  • 50 mililitros de caldo de pollo
  • 5 gramos de jengibre fresco rallado
  • 5 gramos de maicena
  • 2 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 5 gramos de semillas de sésamo
  • 10 gramos de cebollita de hoja fresca

 

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la pechuga de pollo en tiras finas.
  2. Mezclar en un bol la salsa de soja, el caldo de pollo y la maicena hasta disolver.
  3. Lavar y cortar el brócoli en ramilletes pequeños.
  4. Pelar y cortar la zanahoria en tiras finas.
  5. Lavar y cortar los pimientos en tiras.
  6. Pelar y cortar la cebolla en tiras finas.
  7. Pelar y picar los dientes de ajo.
  8. Rallar el jengibre fresco.
  9. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande o wok a fuego medio-alto.
  10. Saltear el pollo durante 5 minutos hasta dorar ligeramente.
  11. Retirar el pollo de la sartén y reservar.
  12. Añadir a la sartén la cebolla, el ajo y el jengibre y saltear durante 2 minutos.
  13. Incorporar la zanahoria y el brócoli y saltear durante 4 minutos.
  14. Agregar los pimientos y saltear durante 3 minutos más.
  15. Devolver el pollo a la sartén y mezclar con las verduras.
  16. Verter la mezcla de salsa de soja, caldo y maicena sobre el salteado y remover.
  17. Cocinar durante 3 minutos hasta que la salsa espese ligeramente.
  18. Añadir el aceite de sésamo, la sal y la pimienta y mezclar bien.
  19. Espolvorear con las semillas de sésamo y la cebollita de hoja picada.
  20. Servir caliente.

