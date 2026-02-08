Receta para hacer un salteado de pollo en colorida presentación

Cómo hacer un salteado de pollo con verduras
Lea más: Risotto de hongos en porción individual, una receta imperdible
Salteado de pollo con verduras
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de pechuga de pollo
- 200 gramos de brócoli
- 150 gramos de zanahoria
- 150 gramos de pimiento rojo
- 150 gramos de pimiento verde
- 100 gramos de cebolla
- 2 dientes de ajo
- 30 mililitros de salsa de soja
- 20 mililitros de aceite de oliva
- 10 mililitros de aceite de sésamo
- 50 mililitros de caldo de pollo
- 5 gramos de jengibre fresco rallado
- 5 gramos de maicena
- 2 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 5 gramos de semillas de sésamo
- 10 gramos de cebollita de hoja fresca
Elaboración paso a paso
- Cortar la pechuga de pollo en tiras finas.
- Mezclar en un bol la salsa de soja, el caldo de pollo y la maicena hasta disolver.
- Lavar y cortar el brócoli en ramilletes pequeños.
- Pelar y cortar la zanahoria en tiras finas.
- Lavar y cortar los pimientos en tiras.
- Pelar y cortar la cebolla en tiras finas.
- Pelar y picar los dientes de ajo.
- Rallar el jengibre fresco.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande o wok a fuego medio-alto.
- Saltear el pollo durante 5 minutos hasta dorar ligeramente.
- Retirar el pollo de la sartén y reservar.
- Añadir a la sartén la cebolla, el ajo y el jengibre y saltear durante 2 minutos.
- Incorporar la zanahoria y el brócoli y saltear durante 4 minutos.
- Agregar los pimientos y saltear durante 3 minutos más.
- Devolver el pollo a la sartén y mezclar con las verduras.
- Verter la mezcla de salsa de soja, caldo y maicena sobre el salteado y remover.
- Cocinar durante 3 minutos hasta que la salsa espese ligeramente.
- Añadir el aceite de sésamo, la sal y la pimienta y mezclar bien.
- Espolvorear con las semillas de sésamo y la cebollita de hoja picada.
- Servir caliente.