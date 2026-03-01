Homenaje a la Mujer Paraguaya

“Mujeres paraguayas que hicieron historia” se titula la exhibición de imágenes y textos conmemorativos al Día de la Mujer Paraguaya, que se puede visitar en el Centro Cultural de la República El Cabildo en su Hall Central. El objetivo es rescatar el valioso aporte de las compatriotas que, a través de su legado, forjaron nuestra identidad nacional. Juana María de Lara, María Concepción Leyes de Chávez, Adela y Celsa Speratti, Idalia Flores de Zarza, Juana Isidrez, son algunas de las mujeres que forman parte de la exhibición, que permanecerá abierta al público hasta el 13 de marzo.

Plan Nacional de Cultura 2050

En el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR) se realizó el lanzamiento del proceso de formulación del Plan Nacional de Cultural 2050 (PNC 2050), instrumento que definirá el horizonte estratégico de los derechos culturales en Paraguay. Es una iniciativa impulsada por el Gobierno a través de la Secretaría Nacional de Cultura, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2050 (PND 2050).

COP Expo: DJ Ronald y Grupo Frenesí

El Parque Olímpico del Paraguay será escenario de una propuesta musical que combinará música electrónica, samba y pagode en el marco de la COP Expo 2026, evento que se realizará del 26 al 29 de marzo en Luque. Como parte de su agenda artística, la Expo presentará a DJ Ronald (hijo del exfutbolista Ronaldo Nazário) y al reconocido Grupo Frenesí, en una serie de shows pensados para sumar una experiencia recreativa y cultural al encuentro. La propuesta musical se desarrollará dentro del espacio denominado “Tardecita”.

Che ropea guýpe, turismo cultural

El patrimonio histórico de Asunción cobró vida en el marco del recorrido temático “Che ropea guýpe” (Bajo mis pestañas), organizado conjuntamente entre El Cabildo y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). El circuito conectó al público con las cinco sedes emblemáticas ubicadas en la zona este del Centro Histórico: la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler”, la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, la Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos”, la Casa Bicentenario de la Danza “Tala Ern Retivoff” y la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos”.

Día Internacional de la Lengua Materna

Voces de la Diversidad Lingüística es el tema del conversatorio realizado en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO en la Casa de la Integración CAF. La charla fue organizada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas como un espacio de diálogo y reflexión con el objetivo de visibilizar la riqueza lingüística de nuestro país y del mundo, promoviendo el respeto y el reconocimiento de las lenguas como patrimonio, un derecho fundamental. Cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La fuerza de nuestra tierra

En el marco de las acciones de promoción del turismo nacional y la puesta en valor de la identidad gastronómica paraguaya, la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y la marca Pechugon lanzaron la campaña de promoción turística “La fuerza de nuestra tierra”, que destaca al vori vori, reconocido internacionalmente como el mejor plato del mundo. El material audiovisual de la campaña tiene como imagen al piloto paraguayo Joshua Duerksen, quien representa el talento, la determinación y el orgullo del país. Esta campaña busca fortalecer el posicionamiento del Paraguay como destino turístico, promoviendo su riqueza cultural, gastronómica y humana, bajo un mensaje que resalta la fuerza de su tierra y su gente.