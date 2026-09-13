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13 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Día Internacional del Chocolate: 3 delicias con este ingrediente

Torta de chocolate.
Torta de chocolate.Kate Korolova

El 13 de septiembre, el chocolate tiene su día internacional, una fecha instaurada en 1995 que rinde homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y el empresario estadounidense Milton S. Hershey, fundador de la compañía de chocolates que lleva su apellido. Para disfrutarlo, prepará estas tres recetas seleccionadas.

Por ABC Color

Cómo hacer Marquise de chocolate

Marquise de chocolate.
Marquise de chocolate.

Marquise de chocolate

  • Plato: Postre
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 200 gramos de manteca
  • 1 taza de azúcar
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 1 cucharada de azúcar impalpable

Elaboración paso a paso

  1. Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en el microondas, mezclando hasta obtener una preparación lisa y homogénea.
  2. Incorporar el azúcar y mezclar bien.
  3. Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
  4. Añadir la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.
  5. Verter la preparación en un molde desmontable previamente enmantecado y forrado con papel para horno.
  6. Llevar al horno precalentado a 200 °C y cocinar durante aproximadamente 30 minutos.
  7. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
  8. Para la cobertura, batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema chantilly firme.
  9. Cubrir la superficie de la marquise con la crema justo antes de servir.

Cómo hacer Brookies (entre brownie y cookie)

Brookies.
Brookies.

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Brookies (entre brownie y cookie)

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 huevo
  • 1 taza de azúcar
  • media taza de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 taza de harina de trigo
  • media taza de cacao en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 100 gramos de chocolate semiamargo
  • 50 gramos de manteca
  • media taza de azúcar mascabado
  • 1 yema de huevo
  • 1 taza de harina de trigo
  • media cucharadita de bicarbonato de sodio
  • media taza de chips de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Batir en un bol los huevos junto con la mitad del azúcar y el aceite hasta integrar por completo.
  2. Incorporar la vainilla, la harina, el cacao y la sal para formar la mezcla base del brownie.
  3. Fundir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en el microondas.
  4. Mezclar el chocolate fundido con el azúcar mascabado, la yema, la segunda porción de harina y el bicarbonato para armar la masa de galletita.
  5. Verter la preparación de brownie en un molde forrado con papel manteca.
  6. Distribuir porciones de la masa de galletita sobre la superficie del brownie y sumar los chips de chocolate.
  7. Hornear a 180 grados durante veinticinco minutos.
  8. Dejar enfriar por completo antes de cortar en porciones cuadradas.

Cómo hacer una torta húmeda de chocolate sin harina

Torta húmeda de chocolate sin harina.
Torta húmeda de chocolate sin harina.

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Torta húmeda de chocolate sin harina

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de aceite de girasol
  • 1 taza de leche
  • 1 taza de cacao amargo en polvo
  • 2 tazas de almidón de maíz
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados y enmantecar un molde redondo.
  2. Batir los huevos con el azúcar en un recipiente hasta integrar.
  3. Incorporar el aceite y la leche sin dejar de remover.
  4. Agregar el cacao amargo, el almidón de maíz, el polvo para hornear y la sal.
  5. Mezclar todos los componentes hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
  6. Verter la mezcla en el molde preparado.
  7. Hornear durante 35 minutos o hasta insertar un palillo y que este salga limpio.
  8. Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar.