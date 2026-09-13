Día Internacional del Chocolate: 3 delicias con este ingrediente

El 13 de septiembre, el chocolate tiene su día internacional, una fecha instaurada en 1995 que rinde homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y el empresario estadounidense Milton S. Hershey, fundador de la compañía de chocolates que lleva su apellido. Para disfrutarlo, prepará estas tres recetas seleccionadas.