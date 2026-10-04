Día Nacional de la Empanada: dos masas y dos rellenos imperdibles

Cómo hacer masa de avena para empanadas al horno
Masa de avena para empanadas al horno
Ingredientes
- 2 tazas de harina de avena
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharadita de sal
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de agua tibia
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de avena, la harina de trigo y la sal en un recipiente amplio.
- Incorporar el aceite de oliva y mezclar hasta obtener una textura arenosa.
- Agregar el agua tibia poco a poco mientras se integra la masa.
- Amasar durante 5 minutos hasta conseguir una masa lisa y manejable.
- Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 minutos.
- Dividir la masa en 12 porciones iguales.
- Estirar cada porción con un rodillo hasta formar discos finos.
- Rellenar los discos con la preparación elegida y cerrar los bordes con un repulgue.
- Colocar las empanadas en una placa aceitada.
- Hornear a 200 °C durante 20 minutos o hasta que estén doradas.
Cómo hacer una masa clásica para empanada frita
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Masa clásica para empanada frita
Ingredientes
- 3 tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de sal
- 3 cucharadas de grasa vacuna
- 1 taza de agua tibia
Elaboración paso a paso
- Colocar la harina y la sal en un bol amplio.
- Incorporar la grasa vacuna y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
- Agregar el agua tibia de a poco mientras se mezcla hasta unir la masa.
- Amasar durante 8 minutos sobre una superficie limpia hasta lograr una masa lisa y elástica.
- Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
- Dividir la masa en 12 porciones iguales.
- Estirar cada porción con un palo de amasar hasta formar discos de 12 centímetros de diámetro.
- Rellenar los discos, humedecer los bordes con agua y cerrar formando empanadas.
- Freír las empanadas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados.
- Retirar las empanadas y escurrir sobre papel absorbente.
Cómo hacer un relleno de atún y uvas pasas
Relleno de atún y uvas pasas
Ingredientes
- 2 latas de atún al agua
- 1 taza de cebolla
- 1 locote rojo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de salsa de tomate
- 1/2 taza de uvas pasas
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra
- 2 cucharadas de aceitunas verdes
- 1 cucharada de perejil fresco
Elaboración paso a paso
- Escurrir el atún y desmenuzarlo con un tenedor.
- Picar la cebolla, el locote rojo, las aceitunas verdes y el perejil fresco.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el locote rojo durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar la salsa de tomate, las uvas pasas, el pimentón dulce, el comino molido, la sal y la pimienta negra.
- Cocinar la mezcla durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente.
- Añadir el atún desmenuzado, las aceitunas verdes y el perejil fresco.
- Mezclar suavemente y cocinar durante 2 minutos más.
- Retirar el relleno del fuego y dejar enfriar por completo antes de utilizarlo para rellenar las empanadas.
Cómo hacer un relleno de jamón y queso diferente
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Relleno de jamón y queso diferente
Ingredientes
- 200 gramos de jamón cocido
- 150 gramos de queso mozzarella
- 100 gramos de queso cremoso
- 50 gramos de queso parmesano rallado
- 1 cebolla
- 1 locote rojo
- 2 cucharadas de aceitunas verdes picadas
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Picar el jamón cocido, la cebolla y el locote rojo en cubos pequeños.
- Rallar el queso mozzarella y el queso cremoso.
- Derretir la manteca en una sartén a fuego medio.
- Rehogar la cebolla y el locote durante 5 minutos hasta que estén tiernos.
- Incorporar el jamón cocido, las aceitunas verdes, el orégano, la pimienta negra y la sal.
- Cocinar la mezcla durante 2 minutos y retirar del fuego.
- Dejar enfriar el relleno durante 10 minutos.
- Mezclar el relleno con el queso mozzarella, el queso cremoso y el queso parmesano rallado.
- Rellenar las tapas de empanada con 1 cucharada de la preparación.