Día Nacional de la Empanada: dos masas y dos rellenos imperdibles

Cómo hacer masa de avena para empanadas al horno

Ingredientes 2 tazas de harina de avena

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de sal

3 cucharadas de aceite de oliva

1 taza de agua tibia Elaboración paso a paso Mezclar la harina de avena, la harina de trigo y la sal en un recipiente amplio. Incorporar el aceite de oliva y mezclar hasta obtener una textura arenosa. Agregar el agua tibia poco a poco mientras se integra la masa. Amasar durante 5 minutos hasta conseguir una masa lisa y manejable. Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 minutos. Dividir la masa en 12 porciones iguales. Estirar cada porción con un rodillo hasta formar discos finos. Rellenar los discos con la preparación elegida y cerrar los bordes con un repulgue. Colocar las empanadas en una placa aceitada. Hornear a 200 °C durante 20 minutos o hasta que estén doradas.

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Ingredientes 3 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de sal

3 cucharadas de grasa vacuna

1 taza de agua tibia Elaboración paso a paso Colocar la harina y la sal en un bol amplio. Incorporar la grasa vacuna y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Agregar el agua tibia de a poco mientras se mezcla hasta unir la masa. Amasar durante 8 minutos sobre una superficie limpia hasta lograr una masa lisa y elástica. Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos. Dividir la masa en 12 porciones iguales. Estirar cada porción con un palo de amasar hasta formar discos de 12 centímetros de diámetro. Rellenar los discos, humedecer los bordes con agua y cerrar formando empanadas. Freír las empanadas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Retirar las empanadas y escurrir sobre papel absorbente.

Cómo hacer un relleno de atún y uvas pasas

Ingredientes 2 latas de atún al agua

1 taza de cebolla

1 locote rojo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 taza de salsa de tomate

1/2 taza de uvas pasas

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de aceitunas verdes

1 cucharada de perejil fresco Elaboración paso a paso Escurrir el atún y desmenuzarlo con un tenedor. Picar la cebolla, el locote rojo, las aceitunas verdes y el perejil fresco. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Sofreír la cebolla y el locote rojo durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Incorporar la salsa de tomate, las uvas pasas, el pimentón dulce, el comino molido, la sal y la pimienta negra. Cocinar la mezcla durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente. Añadir el atún desmenuzado, las aceitunas verdes y el perejil fresco. Mezclar suavemente y cocinar durante 2 minutos más. Retirar el relleno del fuego y dejar enfriar por completo antes de utilizarlo para rellenar las empanadas.

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