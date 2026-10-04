Santa Fe 2026: 37 razones para creer

Hay números que cuentan mucho. Y hay otros que cuentan historias. El 37 que Paraguay se lleva de Santa Fe es uno de esos números. Nueve medallas de oro, nueve de plata y 19 de bronce.

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Una cosecha que llevó al Team Paraguay a superar nuevamente la barrera de las tres decenas de preseas y que, sobre todo, dejó una colección de primeras veces, récords y momentos que quedarán guardados en la memoria del deporte nacional.

Durante dos semanas, Santa Fe, Rosario y Rafaela fueron el hospedaje de una delegación paraguaya que llegó con 343 atletas y regresa a casa con mucho más que medallas.

Regresa con nombres que hicieron historia, con jóvenes que descubrieron que el podio también puede tener los colores rojo, blanco y azul y con disciplinas que encontraron en estos Juegos un lugar para escribir por primera vez su propio capítulo dorado.

Porque Santa Fe 2026 no fue solamente una cuestión de cantidad. Fue también una cuestión de logros alcanzados por primera vez.

Cuando el oro llega sobre ruedas

El primer oro paraguayo en el patinaje de velocidad en unos Juegos Suramericanos tuvo un protagonista: Julio César Mirena.

El patinador, además, llegó a Santa Fe con una responsabilidad especial.

Era uno de los abanderados de la delegación, junto a la golfista Sofía García. Y ambos terminaron haciendo todavía más grande ese honor.

Mirena se consagró campeón en los 10.000 metros, abriendo una puerta que permanecía cerrada para Paraguay.

Sofía García, por su parte, convirtió su participación en otra historia de oro. La golfista conquistó el título individual y también subió a lo más alto del podio en la competencia por equipos. Dos abanderados. Dos campeones.

Un lanzamiento que hizo historia

Y entonces apareció Lars Flaming. El atleta paraguayo lanzó la jabalina hasta los 84,36 metros. La distancia no solo le dio la medalla de oro: también estableció un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. La marca anterior pertenecía al colombiano Arley Ibargüen, quien había alcanzado 80,11 metros en Cochabamba 2018.

Flaming lanzó, esperó y vio cómo el número aparecía en el tablero: 84,36.

Un registro que quedará asociado para siempre a Santa Fe 2026 y que convirtió una medalla de oro en una página de los libros de récords.

Paraguay conquistó nuevos territorios

Hay deportes en los que Paraguay ya conoce el camino hacia el podio. Y hay otros en los que Santa Fe fue el comienzo.

El squash tuvo a Fiorella Gatti y Luján Palacios como protagonistas del primer oro suramericano paraguayo en la disciplina.

El pádel también tuvo su estreno dorado. Martín Abud y Facundo Denhike derrotaron a Argentina en la final y llevaron a Paraguay a lo más alto del podio. Dos disciplinas. Dos primeros títulos. Y una misma sensación: la de estar asistiendo al nacimiento de nuevas tradiciones deportivas.

El remo también dejó su huella

El agua santafesina guardó otro de los capítulos especiales para Paraguay. Fiorela Rodríguez de Mello consiguió la primera medalla paraguaya en la modalidad de coastal rowing al conquistar la plata.

Y el remo volvió a subir al podio con el ocho con timonel femenino, que obtuvo la medalla de bronce.

Son medallas que tienen un valor que excede el metal. Porque representan caminos que comienzan a abrirse para una disciplina que sigue buscando crecer y multiplicar sus protagonistas.

El bronce que también llegó desde las pantallas

Santa Fe 2026 tuvo espacio para una nueva generación de atletas y para disciplinas que amplían las fronteras del deporte.

Verónica Chávez consiguió el bronce en E-Sports, EA Sports FC, en la primera participación paraguaya en esta modalidad dentro de los Juegos Suramericanos.

Una medalla nacida frente a una pantalla, pero con la misma emoción que cualquier podio: representar al país, competir y escuchar que Paraguay también está allí.

Una cosecha de nueve oros

El medallero dorado también tuvo a Erika Alarcón, campeona en patinaje artístico; a Nicole Martínez, vencedora en remo, y al seleccionado masculino de fútbol, que también celebró el título.

A ellos se sumaron los oros de Sofía García, Julio César Mirena, Lars Flaming, Fiorella Gatti-Luján Palacios y Martín Abud-Facundo Denhike. Nueve oros. Nueve historias distintas. Nueve veces en que la bandera paraguaya apareció en lo más alto.

Más de tres millones de personas

Mientras los atletas competían, las ciudades también jugaban su propio partido.

Santa Fe 2026 movilizó a más de 3,5 millones de personas entre competencias, Fan Fest y las diferentes actividades desarrolladas durante las dos semanas. La edición quedó marcada por una convocatoria multitudinaria, con el deporte como punto de encuentro entre atletas, familias, voluntarios y aficionados.

Más de 4.000 atletas de 15 países, 43 deportes y 60 disciplinas formaron parte de esta edición.

Y detrás de cada competencia hubo otros protagonistas que no subieron al podio, pero hicieron posible que todo ocurriera: cerca de 4.000 voluntarios.

Ellos estuvieron en los escenarios, en los accesos, en los recorridos, en los estadios y en cada rincón donde había que ayudar para que los Juegos pudieran avanzar.

Hasta la última bandera

La ceremonia de clausura en el Parque del Sur puso el punto final. Las delegaciones volvieron a encontrarse. Los abanderados encabezaron el último desfile. Los atletas compartieron los últimos minutos de una experiencia que durante quince días los convirtió en compañeros de una misma historia.

La Red de Coros y Orquestas de la provincia, integrada por unos 320 estudiantes, abrió la ceremonia. La soprano santafesina Virginia Tola interpretó el Himno Nacional Argentino.

Hubo también un reconocimiento a los voluntarios y uno de los momentos más emotivos llegó con la participación de los excombatientes de Malvinas, encargados del arriado de las banderas de Odesur y del Comité.

Las banderas fueron entregadas al gobernador Maximiliano Pullaro y luego al presidente de Odesur, Mario Moccia.

Después llegó el momento que todos sabían que iba a llegar, pero que nadie quería apurar: se apagó la llama de los Juegos.

También tuvo su despedida Capi, la mascota de Santa Fe 2026, quien recibió una medalla de manos del atleta santafesino y embajador de los Juegos, Germán Chiaraviglio.

La música tomó entonces el escenario. Julia Mancilla, el coro On The Spot, la Fiesta Bresh y Cacho Deicas acompañaron los últimos instantes de una celebración que ya comenzaba a convertirse en recuerdo.

El regreso con 37 historias

Cuando las luces se apagaron y las delegaciones comenzaron a preparar el regreso, las medallas ya estaban definidas: 37 para Paraguay.

Pero contar solamente nueve oros, nueve platas y 19 bronces sería quedarse en la superficie. Porque detrás de ese número está Mirena patinando hacia un oro que nunca antes había llegado.

Está Sofía García convirtiéndose en doble campeona. Está Lars Flaming lanzando una jabalina hasta romper un récord. Están Gatti y Palacios conquistando un territorio inédito en el squash. Abud y Denhike haciendo lo propio en el pádel. Rodríguez de Mello abriendo el camino del coastal rowing. El ocho femenino llegando al podio. Verónica Chávez llevando a Paraguay a una nueva disciplina.

Está el fútbol celebrando por segunda ocasión consecutiva y la tercera en su historia.

Está Nicole Martínez volviendo a remar hacia el oro.

Está Erika Alarcón girando hacia otro título consecutivo.

Y están todos aquellos que quizá no regresen con una medalla, pero que también forman parte de la historia de estos Juegos.

Santa Fe 2026 terminó

La llama se apagó, las banderas fueron arriadas y las delegaciones emprendieron el regreso.

Pero para Paraguay quedaron 37 medallas y, sobre todo, 37 razones para creer que el próximo capítulo puede ser todavía más grande.

Medallistas Team Paraguay

Oro (9): Erika Alarcón (patinaje artístico); Julio César Mirena (patinaje de velocidad, 10K); Lars Flaming (atletismo, jabalina); Sofía García (golf individual); Sofía García, Marcelo Ruiz, Gustavo Silvero y Milagro Chávez (golf por equipos); Nicole Martínez (remo); Martín Abud y Facundo Denhike (pádel); Fiorella Gatti y Luján Palacios (squash); equipo masculino de fútbol.

Plata (9): Michelle Valiente y Giuliana Poletti (vóley playa); Thaila Kreuz y Marcos Moreira (bochas, volo mixto); Ana Paula Fernandes (canotaje, C1 slalom); Agua Marina Espínola (ciclismo, contrarreloj); equipo femenino de balonmano; Alejandra Alonso y Nicole Martínez (remo, W2); Rocío Bordón y Adriana Sanabria (remo, 2XWL); Fiorela Rodríguez de Mello (remo, coastal); Julio César Mirena (patinaje de velocidad, 1.000 metros).

Bronce (19): Verónica Chávez (E-Sports, EA Sports FC); Christopher Thiessen (atletismo, salto de longitud); Sofía Rodas y Paula Rodas (bádminton, dobles femenino); Mariel Alves (bochas, individual); Minerva Montiel (boxeo); Montserrat Viveros (esgrima, espada individual); Gabriela Narváez (-48 kg) y Paloma Narváez (-52 kg) (judo); Alejandra Alonso y Nicole Martínez (remo, doble scull); Alejandra Alonso, Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez de Mello y Agustina López (remo, W4-). Alejandra Alonso, Nicole Martínez, Fiorela Rodríguez de Mello, Clara Correa, Rocío Bordón, Adriana Sanabria, Agustina López y Bianca Wollmeister, con Martina Noguera como timonel (remo, ocho con timonel); equipo femenino de rugby seven; Fiorella Gatti (squash); Charles Hockin (natación); Marcelo Aguirre (tenis de mesa, individual); Marcelo Aguirre y Santino Pastore (tenis de mesa, dobles); Alexandro Liuzzi (halterofilia, 60 kg); Andrea Gómez y Jaesson Garay (taekwondo, pareja mixta); Antonella Betharram, Andrea Gómez, Rubén Arce, Taekyo Priore y Jaesson Garay (taekwondo, equipo mixto).