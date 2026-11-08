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ABC Revista
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Día Mundial del Abrazo en Familia: qué pasa en el cuerpo cuando abrazamos

El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre.
El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre.Shutterstock

Cada segundo domingo de noviembre se celebra el Día Mundial del Abrazo en Familia, y por eso te invitamos a hablar de ello.

Por ABC Color
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El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre. Y además de ser un gesto de cariño, el abrazo en familia ayuda a regular el estrés de todos los días.

Qué pasa en la piel y en el cerebro

Un abrazo es un estímulo físico que le llega directo al sistema nervioso central. Cuando hay una presión suave y sostenida sobre la piel, se activan mecanorreceptores cutáneos, en particular los corpúsculos de Pacini y las fibras C táctiles. Estas terminaciones mandan señales lentas a la corteza insular, la región que procesa la interocepción y la empatía.

El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre.
Además de ser un gesto de cariño, el abrazo en familia ayuda a regular el estrés de todos los días.

Lea más: Cuando tu pareja se convierte en tu todo: los riesgos de hacer del amor la única red afectiva

El estímulo dispara una respuesta endocrina inmediata: el hipotálamo promueve la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis. La oxitocina, conocida como hormona de la afiliación, actúa sobre la amígdala, reduce la percepción de amenaza y atenúa la respuesta al estrés.

Al mismo tiempo, el cortisol en sangre baja de forma medible y también el tono simpático, con menor frecuencia cardíaca y presión arterial más estable.

El abrazo en la familia

Desde la psicología del desarrollo y las neurociencias, el apego se fortalece con el contacto corporal. En la infancia, el “piel con piel” con las figuras de crianza estructura la autorregulación emocional y el desarrollo del sistema nervioso autónomo. Ese mecanismo de co-regulación sigue funcionando en la adultez.

El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre.
Desde la psicología del desarrollo y las neurociencias, el apego se fortalece con el contacto corporal.

Estudios en neuropsicología indican que el contacto físico repetido dentro del núcleo familiar amortigua el estrés cotidiano (hipótesis del stress buffering).

El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre.
Estudios en neuropsicología indican que el contacto físico repetido dentro del núcleo familiar amortigua el estrés cotidiano.

También ayudaría a regular la respuesta inmunitaria, por la menor inflamación sistémica que acompaña a un estrés crónico más bajo, y refuerza la sensación de pertenencia y seguridad afectiva.

Lea más: El hombre que nunca se enferma: ¿fortaleza o negación?

Cuando el abrazo molesta

La tolerancia al contacto varía según el perfil sensorial, la historia de apego y condiciones como la neurodivergencia o los trastornos de procesamiento sensorial.

  • Buena recepción: en la mayoría de las personas, un abrazo de más de cinco segundos estimula la liberación de oxitocina, dopamina y endorfinas.
  • Hipersensibilidad sensorial: en quienes son muy sensibles al tacto o rechazan el contacto que no esperan, un abrazo forzado puede producir el efecto contrario, es decir activación simpática y más ansiedad.

Por eso los consensos en salud mental señalan que el abrazo hace bien solo si hay consentimiento y sintonía entre quienes participan, y que hay que respetar los límites corporales de cada integrante de la familia.

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