Día Mundial del Abrazo en Familia: qué pasa en el cuerpo cuando abrazamos

El contacto físico afectivo libera oxitocina y baja el cortisol en sangre. Y además de ser un gesto de cariño, el abrazo en familia ayuda a regular el estrés de todos los días.

Qué pasa en la piel y en el cerebro

Un abrazo es un estímulo físico que le llega directo al sistema nervioso central. Cuando hay una presión suave y sostenida sobre la piel, se activan mecanorreceptores cutáneos, en particular los corpúsculos de Pacini y las fibras C táctiles. Estas terminaciones mandan señales lentas a la corteza insular, la región que procesa la interocepción y la empatía.

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El estímulo dispara una respuesta endocrina inmediata: el hipotálamo promueve la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis. La oxitocina, conocida como hormona de la afiliación, actúa sobre la amígdala, reduce la percepción de amenaza y atenúa la respuesta al estrés.

Al mismo tiempo, el cortisol en sangre baja de forma medible y también el tono simpático, con menor frecuencia cardíaca y presión arterial más estable.

El abrazo en la familia

Desde la psicología del desarrollo y las neurociencias, el apego se fortalece con el contacto corporal. En la infancia, el “piel con piel” con las figuras de crianza estructura la autorregulación emocional y el desarrollo del sistema nervioso autónomo. Ese mecanismo de co-regulación sigue funcionando en la adultez.

Estudios en neuropsicología indican que el contacto físico repetido dentro del núcleo familiar amortigua el estrés cotidiano (hipótesis del stress buffering).

También ayudaría a regular la respuesta inmunitaria, por la menor inflamación sistémica que acompaña a un estrés crónico más bajo, y refuerza la sensación de pertenencia y seguridad afectiva.

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Cuando el abrazo molesta

La tolerancia al contacto varía según el perfil sensorial, la historia de apego y condiciones como la neurodivergencia o los trastornos de procesamiento sensorial.

Buena recepción: en la mayoría de las personas, un abrazo de más de cinco segundos estimula la liberación de oxitocina, dopamina y endorfinas.

Hipersensibilidad sensorial: en quienes son muy sensibles al tacto o rechazan el contacto que no esperan, un abrazo forzado puede producir el efecto contrario, es decir activación simpática y más ansiedad.

Por eso los consensos en salud mental señalan que el abrazo hace bien solo si hay consentimiento y sintonía entre quienes participan, y que hay que respetar los límites corporales de cada integrante de la familia.