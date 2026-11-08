Munich vivió la pasión del Transchaco Rally

Amigos, asado y Munich Original al borde del camino para disfrutar de la edición 51 del Petrobras Transchaco Rally. La marca acompañó una de las citas más emblemáticas del automovilismo paraguayo, en un ambiente donde la adrenalina y la camadería fueron protagonistas.
La experiencia permitió a Munich compartir con el público, los pilotos y los equipos, acercándose a quienes vivieron cada tramo de la competencia con pasión.
Entre las propuestas de activación, Munich Original contó con ofertas especiales y merchandising en Enex Villa Hayes, punto de encuentro para los fanáticos que emprendieron viaje hacia el Chaco.
La edición 51 dejó postales que reflejaron la intensidad de la carrera y la conexión de los aficionados con el deporte motor.
Para la marca, formar parte de esta celebración representó una oportunidad de acompañar una tradición que reúne a distintas generaciones y que trasciende lo estrictamente deportivo.
La hospitalidad chaqueña, la identidad de la región Occidental y el espíritu de encuentro que caracteriza al rally hicieron de esta participación una experiencia especial.
Munich se sumó así a una fiesta nacional en la que la emoción de la competencia se combinó con la cultura, la amistad y el orgullo paraguayo.
“Vivir el rally es mucho más que una meta.. son los amigos, asado y Munich Original al borde del camino. Destapá la pasión en cada tramo y compartí nuestra esencia cervecera con la tradición que nos une”.