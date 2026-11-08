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ABC Revista
08 de noviembre de 2026 - 02:00

Munich vivió la pasión del Transchaco Rally

Toyota en movimiento en pista de tierra, levantando polvo naranja con vegetación de fondo y neumáticos visibles.
Munich acompañó la edición 51 del Transchaco Rally, una de las competencias más emblemáticas del automovilismo paraguayo.

Amigos, asado y Munich Original al borde del camino para disfrutar de la edición 51 del Petrobras Transchaco Rally. La marca acompañó una de las citas más emblemáticas del automovilismo paraguayo, en un ambiente donde la adrenalina y la camadería fueron protagonistas.

Por ABC Color
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La experiencia permitió a Munich compartir con el público, los pilotos y los equipos, acercándose a quienes vivieron cada tramo de la competencia con pasión.

Automóvil de carreras Toyota Fiesta modificado en plataforma elevada, con luces y cartel de patrocinadores como Petrobras y Lubrax.
Munich formó parte de una celebración que reunió a pilotos, equipos y fanáticos en torno a una pasión que atraviesa generaciones.

Entre las propuestas de activación, Munich Original contó con ofertas especiales y merchandising en Enex Villa Hayes, punto de encuentro para los fanáticos que emprendieron viaje hacia el Chaco.

Dos hombres, uno con abrigo oscuro y otro en suéter claro, chocan cervezas frente a una parrilla con carne asada.
El entusiasmo del público y el rugir de los motores marcaron una experiencia especial para Munich en el Chaco paraguayo.

La edición 51 dejó postales que reflejaron la intensidad de la carrera y la conexión de los aficionados con el deporte motor.

Para la marca, formar parte de esta celebración representó una oportunidad de acompañar una tradición que reúne a distintas generaciones y que trasciende lo estrictamente deportivo.

Automóvil de carreras número 06 en movimiento, decorado en rojo, negro y blanco, en un entorno de barro del Munich Rally.
Entre polvo, adrenalina y encuentros, Munich vivió de cerca el ambiente único que caracteriza al Transchaco Rally.

La hospitalidad chaqueña, la identidad de la región Occidental y el espíritu de encuentro que caracteriza al rally hicieron de esta participación una experiencia especial.

Munich se sumó así a una fiesta nacional en la que la emoción de la competencia se combinó con la cultura, la amistad y el orgullo paraguayo.

Latas de cerveza 'Munich Original' en mesa de madera, con fondo desenfocado de figuras no identificables.
Munich se sumó a la fiesta del deporte motor, compartiendo con los aficionados la emoción de una nueva edición del rally.

“Vivir el rally es mucho más que una meta.. son los amigos, asado y Munich Original al borde del camino. Destapá la pasión en cada tramo y compartí nuestra esencia cervecera con la tradición que nos une”.

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