Munich vivió la pasión del Transchaco Rally

La experiencia permitió a Munich compartir con el público, los pilotos y los equipos, acercándose a quienes vivieron cada tramo de la competencia con pasión.

Entre las propuestas de activación, Munich Original contó con ofertas especiales y merchandising en Enex Villa Hayes, punto de encuentro para los fanáticos que emprendieron viaje hacia el Chaco.

La edición 51 dejó postales que reflejaron la intensidad de la carrera y la conexión de los aficionados con el deporte motor.

Para la marca, formar parte de esta celebración representó una oportunidad de acompañar una tradición que reúne a distintas generaciones y que trasciende lo estrictamente deportivo.

La hospitalidad chaqueña, la identidad de la región Occidental y el espíritu de encuentro que caracteriza al rally hicieron de esta participación una experiencia especial.

Munich se sumó así a una fiesta nacional en la que la emoción de la competencia se combinó con la cultura, la amistad y el orgullo paraguayo.

“Vivir el rally es mucho más que una meta.. son los amigos, asado y Munich Original al borde del camino. Destapá la pasión en cada tramo y compartí nuestra esencia cervecera con la tradición que nos une”.