Tres tortas sin lácteos: recetas fáciles y deliciosas

Cómo hacer una torta húmeda de chocolate sin lácteos
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Torta húmeda de chocolate sin lácteos
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo 0000
- 1 taza de azúcar
- media taza de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- 1 taza de agua tibia
- media taza de aceite vegetal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharada de vinagre de manzana
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para torta.
- Tamizar los ingredientes secos en un recipiente grande: la harina, el azúcar, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal.
- Mezclar los ingredientes secos hasta integrar completamente.
- Agregar el agua tibia, el aceite vegetal, el extracto de vainilla y el vinagre de manzana al mismo recipiente.
- Batir la preparación con batidor manual hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Verter la mezcla en el molde preparado.
- Hornear durante 35 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
Cómo hacer una torta de naranja y aceite de oliva
Torta de naranja y aceite de oliva
- Plato: Postre
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite de oliva
- 1/2 taza de jugo de naranja natural
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde con unas gotas de aceite de oliva y un poco de harina.
- Batir 3 huevos con 1 taza de azúcar en un recipiente hondo hasta obtener una mezcla pálida y espumosa.
- Agregar 1/2 taza de aceite de oliva, 1/2 taza de jugo de naranja natural y 1 cucharada de ralladura de naranja a la preparación.
- Integrar los líquidos suavemente hasta lograr una mezcla homogénea.
- Tamizar 2 tazas de harina de trigo, 1 cucharada de polvo para hornear y 1 pizca de sal sobre los ingredientes húmedos.
- Mezclar con movimientos envolventes utilizando una espátula hasta incorporar los secos sin batir en exceso.
- Vertir la masa en el molde preparado.
- Hornear durante 35 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar enfriar durante 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.
Cómo hacer una torta de coco
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Torta de coco
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo
- 150 gramos de azúcar
- 10 gramos de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1 taza de leche de coco
- media taza de aceite vegetal
- 3 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 taza de coco rallado
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para torta.
- Tamizar la harina junto con el polvo para hornear y la sal en un recipiente grande.
- Batir los huevos con el azúcar en otro recipiente hasta obtener una mezcla espumosa.
- Agregar el aceite vegetal, la leche de coco y el extracto de vainilla a la mezcla de huevos y batir hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida con movimientos envolventes.
- Añadir el coco rallado y mezclar suavemente para distribuir de manera uniforme.
- Verter la preparación en el molde preparado.
- Hornear durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
- Dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar y servir.