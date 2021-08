Pérdida en trigo, pero no faltará pan en la mesa

Las tres heladas que se dieron entre los meses de junio y julio golpearon muy fuerte al trigo nacional. Se estima que las pérdidas pueden llegar alrededor del 30 al 40 por ciento, lo que va a dejar un saldo muy bajo para la exportación. En contrapartida, no se visualiza importar el cereal, nos dijo el doctor Kohli.

“Realmente los daños que dejaron las heladas en los cultivos de trigo son importantes, pero no todo está perdido, y podemos decir que no faltará el pan en las mesas”, dijo el profesional.

Exportación e importación

Según los números que nos brindó el doctor Mohan Kohli, él mismo estima que a pesar de la helada del año pasado, la producción nacional de la campaña 2020 debía estar por las 900.000 toneladas o más, de las cuales el consumo interno estaría en torno a las 650.000 toneladas. Con el actual escenario de pérdidas, va a haber trigo suficiente para cubrir la demanda interna, pero muy poco para la exportación a Brasil que es nuestro principal comprador. “Creemos que no será necesario importar trigo este año, y un factor interesante es el buen precio que está teniendo actualmente”, mencionó.

Gran preocupación

Ante la consulta de cuál es actualmente su preocupación en torno a la producción de trigo, entre la baja del área de siembra, variedades o precio, el profesional afirmó: “La reducción del área de siembra es algo preocupante, pero considero que es un resultado de los bajos precios que predominaron en el mercado en los años anteriores. Lo que más me preocupa es un cierto desánimo entre los productores que los lleva a reducir el nivel de tecnología usada, a no realizar buena fertilización, a utilizar semillas no certificadas con poco vigor, y otras. Eso es lo que puede llegar a afectar la mentalidad del productor, no solo en el caso de trigo, sino también en otros cultivos; ya que la tecnología es lo único que va hacer que el productor pueda lograr mejores rendimientos”, finalizó.