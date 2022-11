Nuevo T2 PRO de la marca china

Su renovado diseño frontal e interior en conjunto con los implementos de seguridad hacen de esta una de las favoritas de su segmento.

Por lanzamiento y durante la feria, la representante en Paraguay ofrece interesantes beneficios a quienes las adquieran durante la vigencia de la mayor exposición automotriz de nuestro país.

Los bonos de descuento van desde US$ 500 hasta US$ 1.500, el 100% de la transferencia, mantenimiento gratis, seguro por 1 año y tanque lleno; con precios que van en el caso de la T2 PRO desde US$ 14.375, la T7 PRO desde US$ 24.500 y la T8 PRO desde US$ 34.550.

Chery es representada por Tape Logística, parte del Grupo Tape Ruvicha; y cuenta con su casa matriz ubicada en Rca. Argentina y Mac Mahon, Villa Morra, y con puntos de ventas en las principales ciudades del país. Para estar al tanto de las promociones y novedades de la marca pueden seguirlos en las principales plataformas sociales como Chery Paraguay.