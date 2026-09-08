Tradición, modernización y valor alimenticio

Fundada a finales de la década de 1970 por don Vicente Montañez Peralta en la ciudad de Minga Guazú y con centro de operaciones actualmente en Asunción, Central de Abasto Alto Paraná SA representa un testimonio vivo de la solidez, perseverancia y continua evolución de la manufactura nacional. Su marca insignia, Galletitas Tippy, ha construido a lo largo de más de cuatro décadas un profundo vínculo emocional e intergeneracional con las familias paraguayas, fundamentado en la calidad constante, la cercanía, la identidad propia y la inolvidable tradición de sus icónicas Rosquitas Dulces de vainilla, limón y coco.

Pionera en la modernización dentro del sector agroalimentario del país, la compañía marcó un hito histórico a finales de los noventa al incorporar el primer horno eléctrico continuo para la elaboración industrial de galletitas en Paraguay. Esta apuesta sentó las bases de su competitividad. Recientemente, tras una estratégica reorganización societaria concretada a finales de 2024, la firma ha iniciado una sólida etapa de crecimiento sostenido, eficiencia operativa, ordenamiento empresarial y fortalecimiento de su gestión institucional.

“Nuestro objetivo prioritario a mediano y largo plazo es continuar creciendo de manera firme y sostenible mediante la inversión continua en infraestructura y maquinarias de última generación, el desarrollo de nuevas alternativas para los consumidores y la expansión comercial a través de nuevos centros de distribución”, destacan Vicente Luis Montañez Volpe, presidente del Directorio, y Rosana Lucía Montañez Volpe, vicepresidenta de la firma.

Con una posición de liderazgo indiscutido en los canales mayoristas de Asunción y Gran Asunción, Tippy ha logrado trascender el ámbito local, exportando la calidad y el sabor paraguayo a mercados exigentes como España e Italia.

Como importante generadora de empleo local y dinamizadora de toda una cadena de valor industrial que abarca proveedores, distribuidores y comercios, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del país. En ese sentido, la empresa destaca la necesidad de fomentar parques industriales y líneas de crédito productivas, demostrando que desde Paraguay es posible construir marcas altamente competitivas, con identidad y proyección global.