Construcciones lideran la expansión económica este año

A diferencia de los demás sectores de la economía que reflejaron en sus resultados el efecto estadístico o “rebote”, la construcción fue uno de los pocos segmentos que no pararon durante el periodo de restricciones, mostrando tasas de crecimiento importante durante todo el 2020 y se consolidan este año. Con el resultado alcanzado en el segundo trimestre, la variación acumulada fue del 23,6% al cierre del primer semestre de 2021, y el crecimiento a fin de año podría superar ampliamente las expectativas del 5,5% estimado inicialmente por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Demanda de insumos también repuntan

De acuerdo con los datos oficiales del banco, también se ha registrado un importante crecimiento en la demanda de los principales insumos empleados por el sector como cemento, ladrillos, cerámicas, así como de otros segmentos y servicios relacionados. Según datos del Estimador Cifras de Negocios (ECN) del BCP, la venta de materiales para la construcción acumuló un repunte del 28% hasta agosto del presente año, datos que confirman esta expansión.

El segmento fue uno de los más activos durante la pandemia, justamente por la inyección pública para inversiones con alrededor de US$ 1.000 millones que se canalizaron para contrataciones, compras de máquinas, insumos, etc., lo cual a la vez tiene un efecto derrame muy importante por la mano de obra que genera de manera directa e indirecta, por los servicios y productos que igualmente se benefician cuando una obra avanza.

El sector de la construcción ocupa a 290.000 ciudadanos de manera directa, que representa el 8,4% de la fuerza laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Atrasos y burocracia

Pese a la dinámica observada, el sector tropieza con algunas dificultades que restan la posibilidad de una mayor expansión incluso. La burocracia de las gestiones en los entes públicos (Catastro y Registros Públicos) sigue siendo una dificultad, con algunas leves mejoras y a esto se debe sumar el atraso del Estado con el pago a las contratistas. Hay deudas impagas por unos US$ 250 millones, que son recursos que nuevamente podrían seguir fluyendo en la economía para más inversiones, pero ahora están retenidos.

US$ 254 millones en créditos

Según cifras del Banco Central del Paraguay (BCP), entre construcción y viviendas, el monto financiado por los bancos orilla los US$ 254 millones, esto en el periodo de enero hasta agosto de este año. Los bancos desembolsaron más de US$ 96 millones para financiamiento de viviendas y cerca de US$ 158 millones para construcciones diversas de gran envergadura. Ambas carteras mostraron repuntes del 19% y 43%, respectivamente.