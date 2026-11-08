Ortiz Guerrero, vanguardista

¿Por qué los caligramas de Manuel Ortiz Guerrero no han sido considerados como expresiones de la vanguardia latinoamericana? Destacamos aquí los trabajos al respecto de Adriana Medina y Catalo Bogado. Estos investigadores de Guerrero han profundizado el análisis de los poemas «El mate», que tiene forma de mate, «Guitarra del desengaño», que tiene forma de guitarra, y «Magdalena eterna», que tiene la forma de una cruz cristiana.

Bogado (2018) considera a Guerrero un antecesor de la poesía concreta (1) . Medina (2013) destaca que en «Magdalena eterna» «se puede notar el Cubismo en la forma y el Surrealismo en el contenido, que supone un cambio radical en la concepción del papel del arte y del trabajo del artista» (2) .

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Tras el análisis estético tanto de contenido como de forma, y desde un criterio cronológico, consideramos que estos tres poemas, incluidos en Surgente (1922) y fechados en 1918, son caligramas que pertenecen a la primera etapa de la poesía vanguardista latinoamericana. Para situar a Ortiz Guerrero seguimos lo planteado por De la Fuente (3) , que identifica dos corrientes del vanguardismo latinoamericano: una que va de 1915 a 1929 y otra que va de 1930 a 1940. Sostendremos esta afirmación refiriéndonos a los caligramas de Vicente Huidobro en Canciones en la noche (1913), a los caligramas e ideogramas de Juan José Tablada en Li Po y otros poemas (1920) y a los poemas de Manuel Ortiz Guerrero en Surgente (1922).

Los tres poetas tienen una relación con Rubén Darío. «Apoteosis», uno de los poemas del libro de Huidobro Canciones en la noche, está dedicado a Darío. José Juan Tablada, con Li Po y otros poemas, fue precursor del vanguardismo; sin embargo, es considerado parte de una generación anterior, pues antes integró la corriente estética del modernismo (5) . Por último, Ortiz Guerrero también es identificado con el modernismo, y sus poemas de Surgente han sido citados en libros sobre el modernismo paraguayo.

No es un detalle menor que los caligramas de Huidobro estén dedicados a Gómez Carrillo, gran amigo / enemigo de Darío. Gómez Carrillo era el periodista más leído en Latinoamérica en esa época, y ese mismo año, 1913, la revista Crónica, de Paraguay, dedicó escritos elogiosos a su prosa. Este periodista es un posible hilo conector con todo lo que sucedía en París, meca del arte en ese entonces. Recordemos que en 1912 Gómez Carrillo edita el libro El Japón heroico y galante, y al año siguiente (1913) Huidobro le dedica a Gómez Carrillo la sección «Japonerías de Estío», correspondiente a los caligramas, de Canciones en la noche. Por lo tanto, es posible que estos escritores hayan tenido una aproximación a los poemas visuales de Stéphane Mallarmé, a quien Darío leía, a la aparición en lo visual del cubismo (1907) y a los caligramas de Apollinaire, que será reconocido como escritor cubista en 1913. Entonces, vemos que Ortiz Guerrero, en un criterio cronológico, forma parte de este grupo.

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¿Por qué, entonces, Ortiz Guerrero no fue visto como vanguardista por la crítica de su tiempo? ¿Por qué los caligramas no aparecen en ninguna antología de poesía paraguaya antes del año 2000? Cabe aclarar que en Paraguay el concepto de poesía de vanguardia se refiere a la poesía de la promoción de 1940 (6) . Y esta poesía, hermosa y profunda, es distinta de la poesía de vanguardia latinoamericana. La omisión de los caligramas de Ortiz Guerrero llega a tal punto que en la edición de las obras completas de 1969 solo son trascritas las palabras, y no la forma original de los poemas (7) . Y en Manuel Ortiz Guerrero. Antología Poética 1915-1933, de Amaral (8) , nos llama la atención la omisión de los caligramas.

Para hablar del casi nulo impacto de Ortiz Guerrero como vanguardista en la crítica de su tiempo, tenemos que hablar de los conceptos de caligramas y poesía visual. Para ello recurrimos a Becas (9) , que nos dice que para asimilar qué es la poesía visual «debemos dejar de lado el concepto de que la literatura, y en este caso específico la poesía, es un arte meramente para ser leído o escuchado. Debemos, como receptores de los mensajes que la poesía visual nos transmite, estar dispuestos a enfrentarnos a un tipo de escritura en donde necesariamente debemos ver lo que en la página está escrito, ya que es parte importante del mensaje». Por lo tanto, los caligramas deben contar con nuestra predisposición para observar la relación entre las palabras elegidas, la figura y lo que el poeta quiere expresar.

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Además de poeta, Ortiz Guerrero fue tipógrafo. En estos poemas vemos la aplicación de ese talento. Sin embargo, pasaron «inadvertidos», si bien ya fueron publicados en 1918, e incluidos en 1922 en Surgente. Consideramos que la predisposición aludida no existía en el tiempo de edición de los caligramas de Guerrero, y su exclusión de alguna manera confirma esta hipótesis.

Guerrero escribió en guaraní, en castellano, hizo teatro, hizo epigramas, poemas modernistas y, hay que decirlo, poemas cubistas, caligramas, pertenecientes a la primera etapa de la corriente vanguardista latinoamericana de su época.

Notas

(1) Bogado, C. (2018). Ortiz Guerrero y la poesía concreta. El Suplemento Cultural.

(2) Medina, A. (2013). Manuel Ortiz Guerrero. El Lector.

(3) De la Fuente, J. A. (2005). Vanguardias literarias: ¿una estética que nos sigue interpelando? Literatura y lingüística, (16), 31-50. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112005000100003

(4) Página 37 del poemario En la noche. Versión original escaneada.

(5) Duhalde, G. (1996). Breve Antología. Poesía Latinoamericana de Vanguardia (1920-1930).Biblioteca Virtual Cervantes.

(6) Rodríguez-Alcalá, H. (1982). El vanguardismo en el Paraguay. Revista Iberoamericana, 48(118-119), 241-255.

(7) En la edición del Patronato de Leprosos se encuentran los poemas sin el trabajo en caligrama. Ortiz Guerrero, M. (1969). Obras completas. Patronato de Leprosos.

(8) Nos referimos a esta edición: Amaral, R. (1996). Manuel Ortiz Guerrero. Antología Poética 1915-1933. El Lector.

(9) Becas Villegas, D. A. (2005). Horizon carré en caligramas de Vicente Huidobro [Memoria de título, Universidad de Chile]. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100602

Bibliografía adicional utilizada

Amaral, R. (1982). El modernismo poético en el Paraguay. Alcándara.

Bogado, C. (2012). Manuel Ortiz Guerrero. Poeta, obrero y ciudadano.

Rodríguez, H. (1987). Quince ensayos. Criterio Ediciones.

*Carlos Bazzano es poeta y narrador. Ha participado en proyectos contraculturales como la revista El Yakaré o el Centro Cultural Alternativo e Itinerante El Otro Espacio desde los 90. Es colaborador de El Suplemento Cultural desde hace diez años. Ganó el primer premio del concurso de cuentos de El Cabildo (2008), el primer premio del concurso de cuentos Jorge Ritter (2015) y el primer premio del concurso de cuentos del Banco Central del Paraguay (2022). El cortometraje El ropero (2012), de Emilio Sanabria, está basado en su cuento homónimo, incluido en la antología Anales urbanos (2007). Ha publicado, entre otros, los poemarios Q.E.B.D. (2015), Nocaut (2017) y Mainumby (2019). Su novela Librería San Macario (2025) ganó el Premio Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone.

carlosbazzano@gmail.com