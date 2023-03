La aventura de contar

Para emprender esta aventura, el Taller de Narrativa de Ficción coordinado por Damián Cabrera te espera el martes al atardecer –a las seis y media de la tarde– en Tragaluz –«una casa en la cual lo público y lo privado se entrometen y se molestan»–, espacio sito en la calle Doctor Telmo Aquino 3772 esquina Pedro Flores Cantero.

(Si todavía no has estado allí, ve por la avenida Venezuela, cruza la avenida Mariscal López y prosigue tu camino por la continuación de Venezuela, que se llama Chaco Boreal; la primera esquina a tu derecha después de haber cruzado Mariscal López es la calle Telmo Aquino. Dobla en esa esquina y ahora, simplemente, busca el número 3772; ya estás a solo unos pasos del Espacio Tragaluz).

Damián Cabrera (Asunción, 1984) es novelista, ensayista y autor de textos críticos. También es licenciado en Letras por la Universidad Nacional del Este con estudios de posgrado en la Universidad de São Paulo. Ha publicado, entre otras obras, Wanderlust (Felicita Cartonera, 2010) y Xirú, Premio de Novela «Roque Gaona» 2012, y figura en antologías como Los chongos de Roa Bastos: Nueva Narrativa Paraguaya (Buenos Aires, Santiago Arcos, 2011), la primera antología argentina de narrativa contemporánea paraguaya. Ha sido becario entre el 2013 y el 2014 del programa Imágenes Disruptivas del Seminario Espacio/Crítica con el apoyo de la FFAI (Foundation for Art Initiatives). Tiene ensayos publicados en Estéticas Migrantes (Río de Janeiro, Comunità, 2013), Cartografia Imaginária da Tríplice Fronteira (São Paulo, Dobra, 2014) y Harvard Review of Latin America (David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2015). Ha participado como escritor invitado en encuentros internacionales como la Feria del Libro de Córdoba (2012) y la Feria Internacional del Libro de Foz do Iguaçú (2013). Ha sido coordinador de actividades de la Fundación Migliorisi y publica habitualmente artículos sobre arte y cine actuales de Paraguay. Además, ha coordinado talleres de escritura en Ciudad del Este entre el 2008 y el 2011, el taller Escribir es un Trabajo en Tragaluz en el 2013, y, junto con Lía Colombino, coordina el taller de escritura Abrapalabra online.

Ahora, con el Taller de Narrativa de Ficción que se inicia este martes 8 de marzo por la tarde, nos invita a embarcarnos en un viaje de tres meses con rumbo a lo desconocido; para ello contamos con el siguiente mapa:

PROGRAMA

I. Preparaciones para un viaje

Ideas para una novela: una historia para contar y «contar en sí».

Investigación de la realidad y el mundo de lo sensible: recursos estilísticos.

Las lenguas del mundo: la traducción como herramienta de creación.

Métodos de trabajo y materiales: creación de fichas y organización del trabajo de escritura creativa.

II. Elementos narrativos

Argumento y trama.

El tono.

Estructuras: leyendo las estructuras de los textos narrativos.

La atmósfera: Cuestiones sobre tiempo y espacio en los relatos de ficción.

Creación de situaciones: problemas, tensiones e intensidades en la narración.

III. Voces y formas

Las voces del narrador y los puntos de vista.

El personaje y sus voces.

Formas de novelar.

Contar un cuento.

«El arte de contar historias supone una investigación de la realidad para hacerla sensible a través de formas narrativas», nos dice Damián Cabrera en animada y apasionante conversación. «Novelas, cuentos y ensayos narrativos (también los ensayos históricos, también el cine) comparten algunos elementos del proceso de traducir eventos a la forma de relatos: son formas comunes de articular memorias, imágenes y tiempos. El espacio del taller es un espacio de trabajo: un espacio para ensuciarse las manos. Y en él vamos a propiciar justamente estas investigaciones de la realidad a través de consignas de escritura, y de discusiones sobre recursos para narradores y aproximaciones diversas al arte de contar historias. No vamos a enseñar la escritura, sino a provocarla».

Taller de Narrativa de Ficción

Coordinado por Damián Cabrera

Lugar: Tragaluz. Telmo Aquino 3772 esquina Flores Cantero

Frecuencia: Semanal (cada martes)

Horario: De 18:30 a 20:30

Costo: 195.000 guaraníes mensuales

Duración: 3 meses (marzo, abril y mayo)

Informes: edicionesdelaura@gmail.com / 0983 200 165

juliansorel20@gmail.com