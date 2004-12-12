12 de diciembre de 2004 a la - 09:12
Símbolos de Hermann Guggiari
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Durante sesenta años, el escultor Hermann Guggiari ha trabajado el metal para expresar las ideas que siguen bullendo en su interior. Dos han sido los objetos a los que ha dedicado la casi totalidad de sus esfuerzos: el mundo percibido como realidad ineludible que somete al ser humano a la férula de la necesidad y sus consecuencias; y el mundo como espacio de libertad y de realización individual y colectiva, un mundo ideal imaginado como utopía.