Símbolos de Hermann Guggiari

Durante sesenta años, el escultor Hermann Guggiari ha trabajado el metal para expresar las ideas que siguen bullendo en su interior. Dos han sido los objetos a los que ha dedicado la casi totalidad de sus esfuerzos: el mundo percibido como realidad ineludible que somete al ser humano a la férula de la necesidad y sus consecuencias; y el mundo como espacio de libertad y de realización individual y colectiva, un mundo ideal imaginado como utopía.