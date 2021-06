Recuperación de economías en A. Latina

Mientras que en México, donde el PIB cayó un 8,2 % en 2020, será hasta 2025 cuando esto vuelva a niveles del 2019, consideró. “Las economías más productivas requieren de la edificación de un sólido estado de derecho: el principio de igualdad ante la ley debe aplicarse efectivamente en todas las circunstancias”, zanjó. A su turno, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica (2010-2014) , señaló que la región se encuentra en una trampa de desarrollo y, aunque el informe no lo dice, “sugiere que la trampa entre la desigualdad y bajo crecimiento significa que el contrato social no funciona”. Señaló que el informe destaca el conjunto de factores que tienen atrapada a la región, específicamente los problemas de gobernanza, concentración de poder, percepción y violencia, etc. No obstante, destacó que la discusión que plantea el informe “es oportuna” porque la región atraviesa por un momento de gran devastación pero esta “encrucijada” puede derivar en oportunidad de cambio.

Desigualdades es una barrera

Para María Fernanda Espinosa, expresidenta de la 73ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la persistencia de la desigualdad en A. Latina es una de las barreras de crecimiento de la región. Indicó que la pandemia es una lupa que “magnifica” los déficits estructurales de Latinoamérica por lo que urge atender estas desigualdades que conllevan a un bajo crecimiento económico. Señaló que las desigualdades no son solo económicas, sino también de género y es bajo esa visión que deben atenderse. Indicó que es urgente el diálogo y un pacto social. Mientras que Rebeca Grynspan, secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad en inglés), señaló que América Latina está atrapada en un PIB que no crece y en un contrato social que no se satisface.

2022

La recuperación de las economías de América Latina empezará a darse en los mejores casos en 2022, aunque en otros países se demorará hasta 2025.