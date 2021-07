Terminemos con el engaño de la demanda como factor de desarrollo

Esta línea de pensamiento y puesta en práctica ha permeado hasta la misma cultura en el ámbito educativo. En vez de gobierno y ciudadanía es gobierno versus ciudadanía. El resultado fue la preeminencia del poder estatal como el aparato de compulsión y coerción sobre el individuo y no ha hecho más que convertirse en un obstaculizador, en menor y mayor grado, de la cooperación voluntaria entre las personas, fundamento de la economía libre.

Tal ha sido el grado de barreras que las mismas legislaciones y sus interpretaciones en los tribunales dejaron de garantizar los derechos. Excepto algunos expresos momentos en los que se intentó hacer algo diferente que nos lleve hacia la libertad y la República, por cierto primero con Fernando de la Mora y luego como en efecto sucedió durante los gobiernos de Eligio y Eusebio Ayala, y este último en particular, truncado por el fascismo emergente de entonces, la realidad es que política y económicamente hemos transitado por el camino equivocado.

Maléfica tendencia

Nuestras instituciones en el sentido expuesto por el nobel Douglas North de reglas de juego, además de débiles son impredecibles sumado a la bajeza moral y entereza de carácter de nuestros gobernantes. Esta debilidad que hoy puede ser analizada como costo país en términos más precisos, imposibilita la formación del ahorro y la inversión, del financiamiento permanente y creciente.

Lo trágico de esto es que los mismos gobernantes a la fecha se encuentran subyugados por la idea de la figura de un órgano superior con amplias atribuciones para supuestamente concitar no solo el crecimiento en términos del Producto Interno Bruto (PIB) sino también del desarrollo como un concepto abarcante.

Ese órgano llamado Estado como manifestación del poder políticamente establecido en el territorio y que cuyos miembros elaboran las normativas correspondientes fue y sigue siendo dispensador de riquezas mal habidas, de corrupción, donde las prebendas, el tráfico de influencias y las canonjías repartidas a los grupos de poder son su nota dominante.

Mucho y desaprovechado

En efecto, tenemos mucho y lo desaprovechamos. Una de las poblaciones más jóvenes del mundo, riquezas naturales por doquier, clima, suelo, electricidad; todos los cuales son elementos que coadyuvan a elevar nuestras ventajas competitivas para su afectación positiva en el ámbito laboral, educativo y tecnológico. Sin embargo, seguimos estancados en el lodazal de siempre, pese a que es de justicia señalar que debido al esfuerzo y creatividad de nuestros empresarios; los pequeños, medianos y grandes, se intenta salir de aquel pantano de carácter puramente estatista. Así como se lee: estatista. Esto es la arraigada creencia de que el sector estatal debe involucrarse, hacer y no hacer de acuerdo a lo que dicen y creen algunos en la economía y hasta en la educación. Y si de economía precisamente hablamos en este espacio, ese estatismo enfermizo es el que nos está llevando a perder tantas oportunidades como inversiones, que en lugar de llegar a 7 u 8 de 10, estamos en 3 y 4.

Es lo que ocurre con el tan ansiado crecimiento del PIB. El 3% y 4% es insuficiente. Debemos y podemos alcanzar el 7% y 8% de modo continuo. Esto significará mejor producción y productividad, más empleos, salarios de los trabajadores y ganancias empresariales.

No es la demanda

La crisis pandémica de la que lenta y por fortuna gracias a la ciencia se está saliendo pero que no dejará de llamarse una crisis, al menos para el caso de nuestro país, debido a que seguiremos en el tren de esperar que nuestros dirigentes se percaten de sus errores (lo que de suyo sería demasiado iluso) requiere terminar de una vez por todas con la teoría del cambio económico desde la demanda.

Las transformaciones para mejores condiciones de vida de la gente no está por ese lado. El aumento del gasto público, los endeudamientos, los subsidios, esto es, una mayor preeminencia del factor del poder estatal es el mal camino y todavía peor sin reformas. El gasto público despilfarrador, malgastador y por ende corrupto hasta la médula debe reducirse y terminar.

El déficit insoportable que hoy tenemos debe corregirse cuanto antes y el endeudamiento acumulado que conlleva intereses está llevando no solo a la economía sino a todo el país a la condición de dependencia absoluta de organismos que desde luego desean y hacen el lobby correspondiente para seguir con más dinero prestado. Esto conlleva a la inestabilidad de futuras crisis que luego se volverán sistémicas.

Cuando el ahorro y la inversión, al igual que los salarios de los trabajadores como las ganancias empresariales se destinen en un porcentaje cada vez más alto para a solventar el cada vez mayor gasto público, esto es, a la corrupción del despilfarro, se vendrá la caída pero no de un metro sino desde el abismo y será fatal. Y será fatal porque a diferencia incluso de países como Argentina que, como sabemos, no hay nada por imitar de ahí, el nuestro es un país de menor desarrollo relativo. Si Argentina está cayendo pues nosotros caeremos más fuerte.

Es la oferta

Se habla mucho del consumo y quién no desea aumentar el consumo, pero el problema está en el cómo. El consumo sólo puede crecer en términos reales si la renta de los individuos, de las familias, aumenta. Esta es una condición de causalidad y no casualidad como algunos siguen creyendo equivocadamente y haciendo incluso desde el mismo poder del Estado. Ahora bien, la renta a su vez está en los mínimos en este momento, y seguirá de este modo debido al desempleo que de forma sostenida va creciendo. El desempleo no es un tema superficial a dejar que se “solucione” o mejor dicho se esconda bajo el disfraz de la informalidad. ¡Y la informalidad es elevadísima en el país!

El desempleo y la informalidad están sin un registro; son mucho más de lo que dicen las estadísticas oficiales. Y si hablamos de inversión, entonces aquí sí que debemos ser todavía más enfáticos. La inversión nacional y extranjera se ve fuertemente incentivada ante el binomio seguridad y rentabilidad. Ambos se necesitan mutuamente. Y aquí es importante decir que si bien nuestro país y a diferencia de sus pares del Mercosur que probaron aquella errónea política de sustitución de importaciones en su momento, aquí fuimos avanzando y mucho en materia de apertura comercial y estabilidad macroeconómica. Desequilibrios macroeconómicos como hiperinflación no tuvimos como tampoco agobiantes déficits fiscales. ¿Tenemos que pasar por ellos para darnos cuenta que debemos empezar a cambiar? Ya nada se puede hacer desde la demanda. Sí y mucho de sí se puede hacer desde una política económica desde la oferta: reducir el gasto público y los impuestos así como con las cargas que pesan sobre los trabajadores y empresas para de ese modo empezar a terminar con el reinante “status quo”.

Gasto

Aumento del gasto público, subsidio, deuda, esto es mayor preeminencia del factor del poder estatal, que es el mal camino y todavía peor, sin reformas.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.