Villanías en nombre de los pueblos

En nuestra sincera intención de enriquecer el debate sobre los derechos paraguayos en Itaipú y principalmente acerca de las tácticas y estrategias que permitirán a nuestro país recuperarlos, una vez más rescatamos un material del jurista compatriota Gustavo de Gásperi (+), quien dedicó los últimos años de su vida a explorar en esta suerte de laberinto en el que seguimos extraviados muchos paraguayos, con posiciones llamativamente contrapuestas, inclusive fuera de los límites del mundillo gubernamental. El material fue publicado por ABC en agosto de 2014.

“Argentina, Brasil y Paraguay conforman con el Uruguay lo que históricamente se da en llamar el Río de la Plata, porque allí convergen sus ríos... y sus grandes problemas. Uruguay no está directamente vinculado por los Tratados de Yacyretá e Itaipú, pero mantiene con la Argentina una vinculación de sus sistemas eléctricos en que optaron por el sistema de algo como la separación de bienes en el matrimonio; es decir, intercambian energía de acuerdo a sus necesidades recíprocas en un precio que llega a US$ 300 cada MWh y prudencialmente se pagan el uno al otro semanalmente o algo así. En Salto Grande –que así se llama la represa sobre el río Uruguay–, en que cada país cuenta con turbinas que le son propias– de los US$ 300 calculan los técnicos una utilidad neta de 100 US$/MWh.

Paraguay recibe de Brasil y Argentina 2,50 US$/MWh y algo más en concepto de compensación y regalías, fuera de otros costos que son compartidos entre ambas naciones cuya distribución es administrada por Argentina, con casi absoluto desconocimiento del Paraguay por obra y gracia de juristas que dictaminaron años atrás para favorecer la hegemonía argentina (y brasileña en su caso).

Los Tratados fueron aprobados por seudodemocracias, que obviamente no tenían la representación de los pueblos enmarcados en un negocio común que afecta a las poblaciones en cuanto a sus expectativas y a sus gobiernos en cuanto a las demás ventajas que fueron muchas.

La representación otorga a los elegidos como autoridad en cada elección una parcela indivisa de la soberanía que corresponde a cada sufragante. Decía un respetado constitucionalista inglés que por el sufragio o voto se produce una “abdicación” de la soberanía que a cada ciudadano en edad de votar corresponde, porque es necesario no olvidar que (Arts. 1 y 2 de la CN) “la soberanía reside en el pueblo”.

Si la soberanía reside en el pueblo, por virtud de la Constitución misma y los gobiernos, cuando son correctamente elegidos por sufragio emitido en las condiciones que prescribe la misma Constitución, o sea libremente, sin intermediarios que puedan cambiar el sentido del voto, se produce lo que se da en llamar “abdicación de la soberanía que corresponde virtualmente al sufragante”, y nace la representación que se llama proporcional, porque al momento del escrutinio de los votos genera una distribución proporcional entre los grupos reconocidos en la ley electoral (Art. 118 CN).

Pero cuando el voto se emite en virtud de la influencia de un tercero, intermediario entre el votante y el Tribunal Electoral que recibe el voto, no hay libertad en el voto y carece de la condición de directo, igual y secreto que por la misma Constitución es condición esencial. Los partidos políticos en el sistema electoral paraguayo manejan a su total arbitrio el sentido de los votos y crean mayorías que burlan la democracia. Hago esta digresión para tratar de lograr la comprensión del lector de que los Tratados de Itaipú y Yacyretá fueron aprobados y aún hoy son administrados, interpretados y manejados por gobiernos formados por los partidos, pero no por el pueblo de modo directo, por el sencillo motivo de que la representación no existe. Nuestros parlamentarios y demás autoridades son nombrados por las cúpulas de los partidos que elaboran listas cerradas y tal es el motivo por el cual existe un caos en todo cuanto concierne al respeto a la autoridad que falsamente se califica a sí misma como legítimamente constituida.

Esta lamentable situación se da también en Brasil y la Argentina, donde los partidos “trabalhista” y “kirchnerista, peronista” manejan y manejaban a su antojo el poder político, con lo que se altera esencialmente la base de la relación entre las naciones, cuyos gobiernos son dubitativamente legitimados por sus respectivos pueblos.

Creo honestamente que la mayoría de los brasileños y argentinos saben que existen Yacyretá e Itaipú, pero ignoran las villanías que se perpetran en su nombre. Lo mismo acontece en nuestro país, en que las grandes malversaciones administrativas que la población va descubriendo, gracias a la transparencia ordenada y autorizada por el nuevo gobierno, y gracias a la prensa libre, provienen del dinero de las binacionales, erigidas en financiadoras de todo cuanto el Gobierno central no puede pagar. Los parlamentarios desviados son primos hermanos de las binacionales y copian sus métodos, pero no pueden copiar su impunidad porque no están blindados en su responsabilidad como los otros.

Así quedan en evidencia “las falcatrúas, cambalaches y malversaciones” que leemos a diario, pero la gran liquidez de las binacionales que administran ciertos “partidarios” o “correligionarios” no se pueden explicar sino al favor de la ausencia del control de los pueblos a sus administradores. Todos sabemos y lamentablemente callamos que los malversadores son personas designadas por los partidos, pero no nos animamos a decirlo porque todos dependemos de la buena voluntad de los partidos.

En el Paraguay, no es necesaria la reforma constitucional que la izquierda busca afanosamente para destruir la propiedad privada, sino la reforma de ciertas leyes, como el Código Electoral, que en su Art. 1º subordina a los partidos la elección de las autoridades. Los tratados de Itaipú y Yacyretá favorecen ampliamente al Paraguay, aún ante el poder inmenso de sus vecinos, pero, en la certidumbre de que tan importantes temas del quehacer de nuestras naciones son virtualmente ignorados por los pueblos de los países implicados, tenemos todos la obligación moral de reclamar el ejercicio de nuestros derechos, y el fin de la pasividad complaciente en perjuicio de nuestros verdaderos hermanos que son los pueblos de las naciones vecinas.

Segunda parte

En nuestra entrega anterior hemos tratado de remarcar la influencia que tiene el divorcio entre los pueblos gobernados en el Río de la Plata y sus respectivos gobernantes, que permite a estos dirigir la política energética con grave menoscabo de los pueblos vecinos a favor de nacionalismos arraigados en años de historia común.

En el Paraguay su sistema electoral impone la intermediación inexorable de los partidos políticos en el sufragio, y etapas anteriores y posteriores a las elecciones de sus autoridades, particularmente las parlamentarias, como lo son la elaboración de listas cerradas, el escrutinio y la distribución de los escaños con lo que se frena el desarrollo del pueblo y su cultura. La pobreza y la ignorancia mantiene las clases inferiores atadas a la expectativa de cargos públicos bajo el mando de autoridades partidarias que durante años se identificaron con las nacionales.

Más de un lector se preguntará: ¿qué relación puede haber entre las entidades binacionales y los partidos políticos, o entre la alternancia de estos cuando se producen sustituciones masivas y a veces compulsivas de los empleados públicos? El Estado es el empleador por excelencia y las entidades binacionales parecen una prolongación de los entes públicos. Administran y otorgan las mejores opciones con sentido cuasi público.

El manejo discrecional de los cargos públicos y sus remuneraciones convierte a los jefes partidarios en semidioses encargados del destino al pueblo subyugado. Esto origina tensiones en todos los ámbitos. Ansiedad entre los correligionarios, que consideran el cargo un derecho sin más tope que la voluntad del jefe que les nombró.

Las autoridades de los partidos creen poder imponer su criterio a las autoridades del Gobierno; a los responsables del presupuesto, de la política monetaria; de la función pública y así nacen los sindicatos de las entidades públicas, en IPS, en el Banco Central, en Itaipú, en Yacyretá, en el Poder Judicial, etc.

Las tensiones incrementan el gasto público en escalas insostenibles para la economía global que frena su crecimiento mientras se fortalecen los feudos en Ciudad del Este, en Encarnación, en la Capital y en cada uno de los pueblos de la campaña.

El mercado y las empresas privadas ven difícil el control de los precios volatilizados por causas ajenas a la oferta y la demanda, generalmente de origen externo como el contrabando siempre manejado por jefes partidarios o amigos de estos. Por esto el pueblo sabe: la política es la profesión más potable y lucrativa

Todos quieren mejorar su condición de vida y utilizan los cargos públicos para ejercer preeminencias que resultan en disputas, subordinadas todas al poder político de los partidos cuya atracción irresistible se apoya en tales manejos.

Urge sustraer la intermediación absolutista de los partidos políticos del sistema electoral, sin perjuicio de su derecho a concurrir a las elecciones como factor de importancia. Este es el marco que la Constitución les señala, no la intermediación compulsiva y condicionante.

Para el efecto el Paraguay puede y debe contratar en el exterior, en países de cultura superior, técnicos especializados en sistemas electorales.

Nos queda el aspecto más importante del tema ¿Cómo han caído nuestros gobernantes en las garras de vecinos voraces que ven en el Paraguay un cordero para sus parrillas? ¿Cómo se relaciona nuestro déficit electoral con el resultado que priva a la administración del Estado del concurso de sus hijos mejor formados culturalmente en relación a las masas partidarias.

La mejor explicación de la decadencia del Paraguay en el orden de la moralidad pública está en la exposición de los resultados de las gestiones de los partidos hasta la fecha en cuanto se les ha permitido absorber sin límites a las masas mediante la atracción irresistible de su condición de empleadores sin alternativas, con la que han convertido la sociedad de ciudadanos en sociedad de correligionarios.

Para el efecto transcribo seguidamente datos que me fueron proveídos por el ingeniero Axel Benítez Ayala a fin de que los lectores se formen una idea del abismo al que nos arrojaron los políticos de ayer y de hoy solo en el tema Yacyretá.

Desde 1994 hasta el 31 de julio pasado (2014) EBY (entidad binacional Yacyretá) ha generado aproximadamente 268.841.547 Megavatios hora (MWth) que debieron ser distribuidos entre Paraguay y Argentina en partes iguales o sea 134.420.773 MWth.

Paraguay, es decir ANDE, retiró 15.568.684 MWth, o sea, 5,8% de la producción de energía. El resto, 118.852.090 se llevó la Argentina, conjuntamente con su parte, o sea, un total de 253.272.774 MWth.

Solo en el concepto de energía cedida por el Paraguay en los años de funcionamiento de Yacyretá, Paraguay recibió, o debió haber recibido, conforme a los datos, 237.704.180 dólares de los cuales una muy importante suma no fue pagada.

El precio mínimo real de la energía cedida, sin embargo, no puede calcularse en menos que US$ 60 el MWTh, o sea, el valor de lo cedido por Paraguay asciende o debe ascender a US$ 14.262.250 (US$ 60 es la mitad de lo que EBISA paga a ANDE por la venta de la energía de Acaray).

El lector puede llegar a su propia conclusión en relación a la influencia de los partidos políticos en el monopolio del poder público en el Paraguay. La pequeña rendija por la que penetra a nuestra sociedad el germen de su destrucción está sin duda en el sistema electoral y sus consecuencias.

La grandeza, la dignidad de los partidos consistiría en que ellos mismos se ocupen de rectificar rumbos.

Aún hoy

Los Tratados ... fueron aprobados y aún hoy son administrados, interpretados y manejados por gobiernos formados por los partidos ...

Villanías

Creo ... que la mayoría de los brasileños y argentinos saben que existen Yacyretá e Itaipú, pero ignoran las villanías que se perpetran en su nombre.

Parecen

Binacionales parecen una prolongación de los entes públicos. Administran y otorgan las mejores opciones con sentido cuasi público.

Jefes

El manejo discrecional de los cargos públicos y sus remuneraciones convierte a los jefes ... en semidioses encargados del destino al pueblo subyugado.