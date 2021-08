El canciller por accidente

En el análisis de intenciones, distinguió entre lo cognoscible que se conoce (los hechos), lo cognoscible que no se conoce (los secretos), y lo desconocido (los misterios). El secretario de Defensa de los EE.UU. lo parafraseó en una ocasión cuando dijo “there are known knowns, there are known unknowns, and there are unknowns unknowns” (hay conocidos conocidos, hay conocidos desconocidos, y hay desconocidos desconocidos). En el análisis de intenciones, hay desconocidos que se desconocen, misterios sobre lo que inteligencia del Estado solo puede hacer cálculos o conjeturas.

La deuda odiosa de Itaipú

La Contraloría General de la República ha publicado un informe que actualiza y complementa informes que datan de 20 años atrás sobre la deuda odiosa de US$ 4 mil millones en Itaipú. Aunque los datos corroborados por la CGR son relevantes para determinar el grado de amortización de la deuda por la construcción de Itaipú para cumplir con el proceso de revisión, ¿ninguna acción concreta y efectiva ha producido en la Cancillería, el Poder Ejecutivo, o la oposición? En medio de la inacción y el silencio sobre la revisión del Anexo C, el contralor general de la República, de repente, apareció como canciller por accidente.

¿Que hará el Poder Ejecutivo con todas las reuniones, comentarios, publicaciones, conferencias, y ahora con el informe de Contraloría sobre la deuda odiosa? El contralor general de la República devino en canciller por accidente, al desatar con su informe numerosas repercusiones políticas y mediáticas (que no trascienden las fronteras del Paraguay).

Diplomacia de cumbre

“Cuando un jefe de Estado se involucra directamente en negociaciones para una cumbre, viola una de las reglas mas útiles de negociación. La regla de que el oficial con autoridad final no debe ser el negociador quien se sienta a la mesa de reunión” (William Macomber). “Lo que está mal con las cumbres es insuficiente preparación, falta de un propósito claro, expectativas infladas, y demasiado alboroto. En breve, las cumbres son un entretenimiento magnífico; pero constituyen diplomacia?” (Chas W. Freeman, Jr). La diplomacia de cumbre, o encuentro de Jefes de Estado, fue frecuente en la historia del Tratado de Itaipú, pero no todas las cumbres y momentos históricos son iguales. La diplomacia de cumbre tiene riesgos, desventajas, y si no está precedida de inteligencia, preparación, estrategia, puede resultar un fiasco.

La cumbre en la que Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazu Medici, ambos dictadores militares en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional, firmaron la Declaración Conjunta Paraguay – Brasil de abril de 1973, y el Tratado de Itaipú el día siguiente de la misma, pero la cumbre en Brasilia estuvo precedida de esfuerzos intelectuales, periodísticos, estudiantiles, y diplomáticos, en primer lugar por la defensa de los derechos del Paraguay sobre los Saltos del Guairá, liderado por el historiador liberal Efraím Cardozo. La intervención del secretario de Estado de EE.UU. Dean Rusk a favor del Paraguay también fue decisiva, y fue lograda el Acta de Foz de Iguazú de 1966, posteriormente desdibujada por el Artículo XIII del Tratado de Itaipú.

El acuerdo Lugo-Lula de agosto 2009 tuvo a su favor el programa de Lula de fortalecer la izquierda en Latinoamérica, la victoria electoral de Fernando Lugo con respaldo del Partido Liberal, la retórica de Chávez y Evo Morales, y los nexos de Gustavo Codas Friedmann en el Partido de los Trabajadores del Brasil –nexos que fueron decisivos. Lugo logró mejorar la compensación, pero no obtuvo el precio justo ni la libre disponibilidad para el Paraguay. El modelo de la compensación por cesión quedó intacto.

¿Resolverá el presidente Abdo el tema de la Revisión del Anexo C mediante la diplomacia de cumbre en este contexto de inacción y cero preparación?

Conservar el modelo

El equipo negociador de confianza del presidente Abdo Benítez, el Grupo de Trabajo Jurídico, el 31 de julio de 2020 en el asunto del “Análisis sobre inclusión como nuevo concepto y componente en el Anexo C – Costo del Servicio de Electricidad”, propone crear un “Fondo Especial para el Desarrollo de Infraestructura en el Paraguay y en el Brasil”.

Es decir, referentes del gobierno de Abdo plantean conservar el modelo de compensación por cesión, no lograr la libre disponibilidad y el justo precio para el Paraguay, sino mantener la opacidad en el sistema, y al Paraguay fuera de los mercados regionales.

El presidente Abdo, por Decreto 3173/19, conforma el equipo negociador para la Revisión del Anexo C y designa asesor honorífico al Dr. Jeffrey Sachs; es revelador de las intenciones del Poder Ejecutivo: El Dr. Sachs es solo “honorífico” (El Paraguay no tiene buena experiencia con los doctores honoris causa de la Universidad de Columbia –el legado de Honorio Causa es 70 años de ANR).

El Dr. Sachs, con compromisos para el programa del milenio de Naciones Unidas, estaría afectado por conflictos de intereses, y habría recibido presiones de Itamaraty para no entrometerse. Al no aceptar Sachs ser designado asesor a tiempo completo por presión del Brasil, el Poder Ejecutivo del Paraguay no contrató a nadie en su reemplazo, y está indefenso.

El Congreso

“La fluctuante y … multitudinaria composición de la popularmente electa legislatura nos prohíbe ver en ellas aquellas cualidades que son esenciales a la formación de los tratados. Comprensión precisa y comprensiva de la política exterior; una estable y sistemática adhesión a los mismos puntos de vista; una sutil y uniforme sensibilidad al carácter nacional; decisión, secreto, y eficacia, son incompatibles con el genio de un cuerpo tan variable y numeroso” (Alexander Hamilton). “Los grandes y torpes cuerpos de los parlamentos no pueden ejercer con eficacia la iniciativa y su participación altera la diplomacia” (Joseph Fraenkel).

Las constituciones normalmente confían la conducción de la política exterior, y la negociación de los tratados al Poder Ejecutivo y la ratificación del instrumento negociado al Congreso. No obstante, es normal que los legislativos tengan comisiones de asuntos exteriores y hagan seguimiento de la política exterior del Estado, e incluso lleven adelante diplomacia legislativa contactando con sus pares de otros Congresos.

Increíblemente, los Diputados y Senadores de Paraguay, que se caracterizaron por viajar a exóticas playas, desiertos del Medio Oriente, ciudades europeas hasta a los más insignificantes Congresos, no organizaron un solo viaje para dialogar con el congreso de Brasil, EE.UU. o la Unión Europea sobre el tema de Itaipú.

La Cámara de Senadores y Diputados, ante la inacción del Poder Ejecutivo, podría aprobar una ley de emergencia para contratar los servicios de firmas tales como Ballard Partners, Alber & Geiger, o Akin Gump, entre otras, que son firmas de lobby que normalmente contratan Estados extranjeros en Washington para posicionar causas nacionales en la esfera internacional, con orientación para llegar a grandes medios de prensa del mundo, a los foros de poder multilaterales con sede en Washington, Nueva York, y en los espacios de poder de la Unión Europea.

Política Exterior de Brasil

La investigadora Leticia Pinheiro identifica 5 paradigmas en la política exterior brasileña a partir del Siglo pasado: 1) El americanismo pragmático (1902-45, 1951-61, y 1967-74; aprovecha oportunidades de la alianza con EE.UU.); 2) El americanismo ideológico (1946-51 y 1964-67); 3) El globalismo grotiano (1961-64); 4) El globalismo hobbesiano (1974-90); y 5) el institucionalismo pragmático (1900).

Sobre el institucionalismo pragmático brasileño, Pinheiro escribe: “Paradigma bajo el cual la diplomacia brasileña se afirma -global o regionalmente- basada en el discurso de la cooperación, pero se vale de válvulas de escape que se traducen en baja institucionalidad y relativa durabilidad de algunos acuerdos institucionales, principalmente en el plano regional, donde el equilibrio en la balanza de poder tiene preponderancia. Aún en ese plano, el institucionalismo pragmático se caracteriza por la renuencia de Brasil en asumir los costos del papel de hegemón, mientras pelea por los beneficios del papel”.

Brasil, entonces, es un hegemón oportunista y no confiable, con poco apego a la institucionalidad, que privilegia el poder antes que la justicia en sus relaciones internacionales. “Las bases de la política exterior de Brasil fueron establecidas por el fundador de la diplomacia brasileña, José María da Silva Paranhos Junior, conocido como el Barón de Río Branco, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores entre 1902 y 1912. Su mayor legado es la resolución pacífica de las disputas fronterizas con los países vecinos y la tradición del pragmatismo diplomático”, escribe el investigador Jacaranda Guillén Ayala.

El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea promovido por el Brasil se truncó por grupos ambientalistas de diversos países europeos, pero principalmente de Francia. “A este obstáculo se suman los incendios en la Amazonia brasileña y las disputas con Alemania y Francia respecto a la deforestación en esta zona”, refiere Guillén Ayala.

Brasil desapareció los Saltos del Guairá, los territorios de parcialidades indígenas (sin previo aviso a los mismos), millones de hectáreas de bosque Atlántico, pero desdibujó el justo precio del Acta de Foz de Yguazú para imponer el Art. XIII del Tratado, esto es la obligada cesión del Paraguay de sus excedentes. Hasta hoy, el Paraguay no ha denunciado la desigualdad que promueve Brasil en Itaipú en los espacios de poder que el Brasil aspira a ocupar (Consejo de Seguridad de la ONU y otros). El Brasil quiere ser un hegemón, quiere poder, pero no asumir las responsabilidades del poder.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones … y poblado de populistas.

La indefensión del Paraguay se agrava con la demagogia de referentes de la oposición que ahora afirman que no hay nada que revisar en el Tratado de Itaipú: el Frente Guasu y del Partido Liberal Radical Auténtico, han pronunciado eslóganes tales como que la “la libre disponibilidad se tiene pero no se ejerce”, o anuncios tales como “en septiembre licitaremos en Asunción la exportación de energía al Brasil”, todas peligrosas propuestas populistas que violan el Tratado de Itaipú y son de cumplimiento imposible. Inducen al pueblo a dejar pasar la histórica oportunidad prevista en el Numeral VI) del Anexo C del Tratado, de revisarlo a sus 50 años.

Ningún desconocido que se desconoce en el horizonte. El informe de la CGR sobre la deuda odiosa de Itaipú generó una batahola política y mediática en la que los actores políticos han competido por protagonismo. Sin embargo, este mismo estruendo, mucho ruido y poca señal, indica que Paraguay va camino a entregar Itaipú.

(*) Abogado, consultor independiente.

