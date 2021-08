Entretelones de la deuda de Itaipú

Revisando el documento del 97, entregado por Radio Chaco Boreal, encontramos que en partes de su conclusión dictaba textualmente: “El Consejo de Administración de Itaipú, al decidir la reducción de la tarifa a cobrar por la prestación del servicio de electricidad por debajo del costo para ayudar al Brasil, debido a la mala situación del mercado eléctrico, violó el Anexo C, en los numerales III y IV, ocasionando a la Itaipú una disminución sustancial en sus ingresos que, desde el año 1986 a 1989, significó la suma de US$ 445.066.865….”. Esta Resolución se remitió además a la Presidencia de la República, a la Cámara de Senadores, de Diputados; pero no le constaba si una copia se remitió a la Fiscalía General.

Palabras más, palabras menos, el mencionado exdirector de la Contraloría mencionó que “El anexo C se cumplió a rajatabla en cuanto al pago de la deuda, pero no en cuanto a la tarifa real que involucraba el costo, y mucho menos a precios del tan soñado mercado. Esto se fue acumulando año a año, hasta llegar a los 4.193 millones de dólares que quedó en la opinión pública como la “deuda espuria”.

Pero las aberraciones no terminan por acá. La Procuraduría General de la República, comandada entonces por el Abg. Jorge Raúl Garcete, en su Resolución 2097 del 25/04/97, concretamente en su página 2, rezaba: “Las deudas contraídas por Itaipú no guardan relación con el Estado paraguayo, debido a que el gobierno brasileño es el que se obliga con tales deudas por la garantía ...”, “pero no menciona que el Estado paraguayo es dueña del 50 % de Itaipú, a través de la ANDE ...”. Digo yo, Eletrobras puso la plata para que Itaipú pague una deuda causada por Brasil. Es decir, Eletrobras sacaba dinero de un bolsillo para meter en otro. Y todavía no hablamos del mayor lucro: llevar energía limpia y segura para propiciar su desarrollo.

En otra parte de la mencionada Resolución 346 de 1997 de la Contraloría, que también estaba firmada por los Auditores: Sonia Scorzara de Kallsen y René A. Riveiro, se afirma: “Resulta muy llamativo cómo el Ing. Enzo Debernardi, habiendo acompañado desde el inicio el proyecto, la construcción y la operatividad de la Central ... en ningún momento argumentó la inaplicabilidad del Anexo C por el hecho de que las turbinas no estaban funcionando en su totalidad, simplemente se limitó a justificar la mala situación del mercado eléctrico brasileño, para bajar la tarifa”. Digo yo, ¡descabellado, desmemoriado y totalmente entregado! Debernardi y sus herederos económicos, los “barones de Itaipú, y sus herederos intelectuales, los ingenieros de 60 Hertz paraguayos, siempre argumentaron que Paraguay “solo puso el agua”.

¿Cómo es que nunca se le aplicaron los intereses a una deuda generada por el Brasil, sin embargo, no se perdonó a la ANDE por similar situación? Un problema financiero de la séptima economía del mundo solucionado por la penúltima de América Latina. ¡Fusilamiento en plaza pública a los responsables!

En la parte final de dicho informe se lee: “El Paraguay asumió parte de una deuda que no le correspondía debido a una decisión improcedente del Consejo de Administración …” Recuerda además que: “La responsabilidad civil y/o penal de los consejeros, directores, directores adjuntos y demás empleados paraguayos o brasileños por actos lesivos para los intereses de esta, será investigada y juzgada de conformidad por lo dispuesto por las leyes nacionales respectivas”. Más claro, solo agua de montaña.

El consejero actual y de épocas nefastas donde se aceptaron estas aberraciones de Itaipú, Ricardo Rodríguez Silvero, afirma que: “la Contraloría no trabaja con datos reales”. ¿Cómo? Los datos son públicos y oficiales. Sr consejero, si los datos no son reales, usted debe hacer una demanda al contralor general por publicar un informe basado en datos irreales. ¡Sea un profesional alguna vez!

Sin embargo, otro columnista respetado, como el Dr. Alfredo Boccia, mencionaba hace unos días: “Cada discusión perdida por nuestro país significaba una nueva familia incluida entre los llamados barones de Itaipú. La sospecha de la existencia de maletines se sostenía en numerosos documentos como los elaborados por Miguel Carter y Jeffrey Sachs. Por eso, el informe de la Contraloría General de la República no nos cuenta algo sorpresivo. Solo que es la primera vez que lo dice una voz oficial del Estado paraguayo”.

Finalmente, una tarifa que anduvo rondando espuriamente entre 10, luego pasajeramente en 14,75; y hoy a 22 US$/kWmes, causó a nuestro país, socio paritario que “solamente puso el agua”, pérdidas y cifras siderales que no caben en cualquier calculadora.

Por todo lo expresado, instamos a los ciudadanos a requerir donde sea los siguientes informes: Resolución 347 del 17 de abril/97, de la Contraloría General de la República; Informe final sobre la deuda de la Entidad Binacional Itaipú, Resolución CGR 394/09 y 524/20; Acuerdo Lugo-Lula del 2010; Informe completo de Jeffrey Sachs de 2012; y el Informe completo de Miguel Carter del 2017. Creo que Radio Chaco Boreal, ABC y yo podremos facilitarlos si las entidades oficiales no lo quieren hacer, o deban disfrazarse de estudiantes para lograrlo.

Cerrazón

“A nosotros no nos permitieron entrar en la binacional, los funcionarios de la CGR se hicieron pasar por estudiantes para sacar datos de la Itaipú”

En casa

(*) Ing. Agrónomo, Electricista. Exasesor del DGP de Itaipú desde 2008 al 2012.