Revisión del comportamiento de los sectores económicos en pandemia

Al describir y analizar el comportamiento de los sectores económicos del país durante la pandemia, el agropecuario es pieza clave en este proceso. La producción agrícola 2020/2021 presenta resultados relativamente buenos, pero que no llegan a los niveles del año anterior.

Los datos muestran una caída de aproximadamente 4,5% en términos de producción de soja, una reducción menor en el trigo (-2,84%) y más significativa en el maíz zafriña de -12,25% de toneladas con respecto al 2020.

Cabe señalar que el maíz se plantó de forma tardía en Paraguay porque la soja se sembró también fuera del periodo habitual a causa de la sequía registrada el año pasado. El impacto se traduciría en un menor volumen de producción del maíz como también en la baja de la calidad por efecto de la sequía y posiblemente, por las heladas venideras. En este escenario, el productor agrícola asume la producción como un maíz de cobertura para generar protección al suelo.

En tanto que las perspectivas para el sector triguero son auspiciosas en materia de precios. En promedio, los últimos datos revelan crecimiento interanual de 35,60%.

De hecho, la cotización de la soja en el primer cuatrimestre de 2021 es alta al comparar con el mismo periodo del año pasado, cuando se ubicaba en 330 US$/ton. El precio, en promedio, en el primer semestre de 2021, ronda los 535 US$/ton, representando un crecimiento de 65,0% con respecto al promedio del mismo mes pero de 2020. Esto, a pesar del mayor volumen obtenido en el 2020.

Con los buenos precios internacionales, los ingresos de divisas en el país por la venta de soja y derivados serán del orden del 50% superiores, es decir, aproximadamente US$ 1.475 millones de recursos adicionales con respecto al año pasado. Este importante volumen de dólares, se estima, generará impactos en toda la economía.

En lo que respecta a la actividad ganadera, las medidas restrictivas dispuestas a nivel mundial para contener la propagación del virus, golpeó severamente al sector. Miles de locales de gastronomía en el mundo se vieron obligados a cerrar. Es de recordar que alrededor del 30% del consumo de carne bovina se da en restaurantes. La abrupta caída de la demanda se trasladó igualmente, en el desplome del precio de exportación, más severo aún, en la cotización al gancho.

Si en la prepandemia la carne al gancho cotizaba en US$ 2,90 por kilo, con la llegada de la crisis sanitaria cae a valores de aproximadamente US$ 2,00. Ante este complicado escenario, el margen del frigorífico (diferencia entre el precio al gancho y de exportación/pagado y cobrado) también registra una importante caída, que pasa de US$ 2,10 antes de la pandemia, a US$ 1,30 en promedio, entre enero y junio de 2021.

Paraguay termina ubicándose entre los países con los precios de exportación más bajos con 4.558 US$/ton (cierre de junio 2021) al comparar con los demás exportadores de la región. En tal sentido, Uruguay se presenta con la mejor cotización de 5.346 US$/ton., donde básicamente la diferencia está marcada por la alta demanda proveniente de China.