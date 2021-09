El tema de la semana

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022 fue presentado esta semana por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional para su estudio. El plan de gastos asciende a G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), y contempla 8% de ajuste salarial para docentes, prevé un déficit fiscal de hasta 3% y un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones. El informe de Hacienda destaca que del total de G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), levemente inferior al presupuesto 2021 aprobado inicialmente, a la administración central le corresponden G. 49,6 billones (US$ 7.102 millones) y a las entidades descentralizadas G. 42,4 billones (US$ 6.070 millones). Refiere que el proyecto fue elaborado sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, inflación del 4%, el tipo de cambio a G. 6.992 por dólar y el déficit contemplado es del 1,5% del PIB, como obliga la ley de Responsabilidad Fiscal, pero se solicita elevar este tope a 3%. En cuanto a ingresos tributarios, se estima que serán de G. 27,5 billones (US$ 3.933 millones), que los recursos del Tesoro serán de G. 32,4 billones (US$ 4.636 millones), endeudamientos por G. 11,6 billones (US$ 1.659 millones, que incluye deudas asumidas anteriormente), recursos propios por G. 48 billones (US$ 6.873 millones) y el financiamiento con bonos G. 2,4 billones (US$ 350 millones).

En salud se contempla sostener servicios, por lo cual se programó un total de G. 2,7 billones (US$ 366,1 millones) para mantenimiento de infraestructuras, medicamentos y asistencia para enfermedades de alta complejidad. En educación, de los G. 7,4 billones (US$ 1.058 millones) presupuestados para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se distribuye para matriculación de niños en prejardín y jardín a 106.607 niños, se invertirá en la construcción de 47 nuevos espacios educativos y el equipamiento de 202 aulas, entre otros.