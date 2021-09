No solo la deducción del IVA: el Estado es el problema

Y aunque se estableció años atrás que las compras deducibles son aquellas relacionadas a la profesión del contribuyente y al servicio que presta, la gente tiene razón en manifestarse con desagrado hacia todo lo que tenga relación con los impuestos, cualquiera sea.

El problema generado con la deducibilidad del IVA por compras en el supermercado se debió a que la SET volvió a recordar –mejor dicho dijo que habrá controles– desde el año que viene.

Enseguida contadores y gremios solicitaron, entre otras cosas, que la deducibilidad del IVA afecte a los profesionales considerando que el gasto de consumo representa una parte importante del presupuesto de los mismos. Igualmente, otros profesionales dijeron que también estaban de acuerdo en deducir algunos gastos personales de la fuente generadora del impuesto, pero no así del grupo familiar.

Pero, ¿por qué deducir el impuesto a un sector y no a otro? ¿por qué no deducir también los gastos familiares? La realidad es que todos los impuestos en nuestro país deben contener más deducibilidades para luego disminuirlos en cantidad y porcentajes.

Racionalidad y sentido común

Y la razón es muy sencilla, al menos si se utiliza el criterio de racionabilidad y sentido común. Sin embargo, ni la racionalidad ni el sentido común prevalece cuando el Estado se entromete en nuestros asuntos. Resulta difícil, por ende, que el Estado mediante el gobierno respectivo, o sea por medio de los que hoy fungen de autoridades tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo (Hacienda junto con la SET) presten su acuerdo porque ellos prefieren sobrevalorar a la caja fiscal antes que al bolsillo de la gente.

Todavía más, se debería aprobar no la deducibilidad sino la reducibilidad, esto es, tenemos que bajar todavía más los impuestos. Seguro que más de uno dirá “pero si en Paraguay los tributos son bajos”, cuestión que conlleva desde el vamos a creer que por un derecho “divino” el Estado tiene que sí o sí recaudar cada vez más. ¡Y no es así! No debe recaudar más, lo que debe es prestar primeramente los servicios expresados en la Constitución Nacional.

Servicios que no se prestan

Esos servicios catalogados en el orden de la seguridad personal y jurídica y que hoy no se cuenta, expresa que hay algo aquí que no está bien. Y no está bien que el empleado a quien se deposita el poder de hacer algo en beneficio de uno, al final no hace lo que se le dice y si lo hace lo realiza mal y para más, solicita más dinero para seguir haciendo igualmente mal.

Además el indicador de que en Paraguay se paga poco es muy relativo, pues la carga tributaria no es solo del Estado central sino también el de los gobiernos descentralizados se ha vuelto un problema, pero una dificultad para los que aportan y no precisamente para los que recaudan y se quedan con una buena parte de la recaudación.

El engaño

De modo adrede en nuestro país el discurso, los análisis y las propuestas expresan la voluntad y deseo de los políticos estatistas y tecnócratas. Solo a ellos se los escucha. Y de este modo tienen la vía libre –que no es más que un engaño bien montado– de hacer prevalecer el interés del Estado sobre la gente.

Les encanta hacer del Estado el regente de la vida de los demás. Que cualquiera sea el gobierno, para ellos este órgano coercitivo debe inmiscuirse en los asuntos, ingresos y en el patrimonio de los ciudadanos de un modo u otro, en menor o mayor grado (Admito que para mí esto es muy llamativo por el alto grado de arrogancia y servilidad expresados en esa idea y práctica).

De ese modo, por ejemplo, discurren las “ecuaciones” econométricas. Dejan de lado por supuesto los tributos ocultos como el impuesto inflacionario y tampoco le dan importancia debida al salario de la seguridad social.

Asimismo, cuando se habla y se analiza el Producto Interno Bruto (PIB) no toman en cuenta que el mismo es inflado por los gastos del gobierno. No hacen la debida diferencia entre lo que es una verdadera inversión y lo que es finalmente un gasto redireccionado hacia el despilfarro y la corrupción. El peso que tenemos en Paraguay del Estado conformado por gobernantes que además de profundamente ineficientes son también corruptos es tremendo y dañino para los individuos y las empresas del sector privado.

Es decir, que si tuviéramos que medir con exactitud el tamaño del Estado nos percataremos de la pesada carga que cae inexorablemente sobre las espaldas en particular de la gente más pobre. Y algo que muchas veces no se quiere admitir. La informalidad también es el efecto de un Estado que avanza sin tregua alguna, pues no nos debemos olvidar –y esto es sumamente importante– que el endeudamiento, que por cierto hoy es del 38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se pagará con más tributos.

Justificado descontento

Desde luego que la gente al enterarse de que las compras en el supermercado ya no serían deducibles del IVA –y aun cuando se sabía que estaba establecido pero no debidamente informado y aplicado– genera descontento. El pueblo expresado en la suma de individuos en la sociedad sienten ese descontento, sinónimo de desagrado y enojo que deviene de la falta de confianza en sus llamados representantes porque esto es un engaño que no tiene excusas.

En realidad la deducibilidad debe darse inmediatamente tal como expresé más arriba e incluso disminuir los tributos en Paraguay porque aquí estamos ante un rompimiento de un acuerdo firmado y refrendado por nuestros “representantes”: a) Primero en la Constitución Nacional de 1992; b) Segundo, en ocasión de la Ley N° 125 de 1991 que estableció el nuevo régimen tributario; c) Tercero, la Ley N° 2421/04 De Re ordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal, y finalmente el d) Cuarto, cuando se hizo trizas en el 2013 las cuentas fiscales y se terminó con los años de superávit, y de una deuda del 11% en el 2012 se pasó a la fecha a un endeudamiento que llega al 38% del PIB.

La secuencia señalada en estos cuatro puntos es la punta del “iceberg”. Todo absolutamente todo de lo que tiene el Estado es porque previamente le sustrajo a la gente, la que trabaja, invierte y que todos los días lo único que desea es volver a sus casas con sus familias. Es por eso que no se trata solo de la deducibilidad del IVA, lo que sin duda debe darse pero hay que ir a más y no a menos.

El impuesto destruye el ahorro, el capital, el consumo, la producción y la comercialización, a lo que hay que agregar que crea holgazanería, poder sin control, despilfarro, corrupción y dependencia de los políticos estatistas; por tanto, el Estado es el problema de fondo.

Tributo

Se debería aprobar no solamente la deducibilidad sino la reducibilidad, esto es, tenemos que disminuir todavía más los tributos.

Fondo

El Estado es el problema de fondo. El impuesto destruye el ahorro, el capital, el consumo, la producción y la comercialización.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.