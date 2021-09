Un análisis de la ejecución presupuestaria de la ANDE

Observando el presupuesto del año 2021 para la ANDE, se tiene que los mayores destinos son compra de energía con 36% e inversión física con 32%.

Analizando la ejecución presupuestaria de la ANDE hasta Junio de 2021 se tiene:

* La ejecución total del presupuesto de ANDE a junio de 2021 es de 43%.

* La ejecución en inversiones físicas de ANDE a Junio de 2021 es de 19%.

Considerando los informes de ejecución presupuestaria disponibilizados en la página web de la institución, se realiza el siguiente análisis:La mayor ejecución se ha dado en compra de energía llegando en seis meses al 70% y el de menor ejecución, el de transferencias con solo 13%.

Considerando estos números, se podría esperar que los montos presupuestados para compra de energía sean inferiores a los que efectivamente requerirá la ANDE para llegar a diciembre de 2021.

Si miramos estos números resulta claro que a la ANDE le urge disminuir los costos de generación o tendrá que volver a aumentar tarifas. Además, una posible disminución de tarifa en Itaipú no significaría una reducción en la misma proporción para el consumidor final.

(*) Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y presidente de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) Paraguay.

Estatal pide US$ 1.339 millones para el 2022

El presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, acompañado de su equipo de ejecutivos, informó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Legislativo para el estudio del “Proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022″, qué harán con US$ 1.339 millones que presupuestó que solicita para el próximo año. De esa cantidad, US$ 550,8 millones (41%) destinarán a compra de energía, dijo.

Explicó los alcances del proyecto del presupuesto 2022, detallando que la financiación de esta suma harían del modo siguiente: US$ 1.099 millones (82%) son fondos propios y US$ 240 millones (18%) provendrán de fondos externos y donación de Itaipú Binacional.

El proyecto que presentó la estatal para el 2022 tiene la composición que se detalla a continuación: Servicios personales, US$ 154,4 millones. Servicios no personales, US$ 59,5 millones; bienes de consumo e insumos, US$ 9,3 millones; compra de energía, US$ 550,8 millones; inversión física, US$ 319,5 millones. Inversión financiera, US$ 21,5 millones; servicio de la deuda pública, US$ 107,8 millones; transferencias, US$ 32,5 millones y otros gastos, US$ 83,4 millones.