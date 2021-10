Aumentará la producción de petróleo

Añade la agencia española que al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 0,87 dólares con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. subió pese a un aumento mayor del esperado en las reservas de crudo, de 6 millones de barriles, según reportó en la tarde del último jueves la Administración de Información Energética de EE.UU.

Los inversores reaccionaban también al informe publicado por la Agencia Internacional de Energía en el que la entidad estima que la demanda mundial de crudo alcanzará en 2022 los 99,5 millones de barriles diarios, por encima de los niveles precovid-19.

La AIE (International Energy Agency) prevé un “fuerte” aumento de la producción desde este mes, impulsado por la recuperación en EE.UU tras Ida, el final de las operaciones de mantenimiento en otros países y el repunte en la OPEP+, incluso si esta alianza sigue por debajo de sus niveles habituales de extracción, agrega.

La OPEP, que mantiene limitada su oferta de petróleo en medio de la escalada de los precios de la energía, corrigió el miércoles levemente al alza la cantidad de crudo que cree que el mundo requerirá de sus 13 países miembros este año y el próximo.

El precio del barril Brent para entrega en diciembre terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 84,01 dólares, un 0,95 % más que al finalizar la sesión anterior, añade EFE sobre el crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, y cerró la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,79 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 83,22 dólares. La cotización del Brent volvió a repuntar tras dos jornadas de declive y alcanzó de nuevo máximos no vistos desde 2018 agrega la agencia española.

Octubre

La AIE prevé un “fuerte” aumento de la producción desde este mes, impulsado por la recuperación en Estados Unidos tras el Ida.