ECONOMICÁTE

Inactivos laborales

En el marco de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) se denomina inactivos laborales al grupo de la población que están fuera de la fuerza de trabajo. Este incluye a personas que pueden estar disponibles o no para trabajar y no buscaron trabajo por diferentes razones durante el tiempo del relevamiento de datos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el objeto de identificar si las medidas restrictivas implementadas para contener el covid-19 fueron las posibles razones de no búsqueda de trabajo, se incorporó una opción de respuesta referida al tema en el cuestionario, de tal forma a que permita identificar a un grupo que para fines analíticos se puede denominar “inactivos circunstanciales” y diferenciarlo de los “inactivos tradicionales” (jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros). Al tercer trimestre del presente año, la encuesta del INE determinó que un total de 1.489.000 personas estaban en la franja de inactivos tradicionales y 33.000 los inactivos circunstanciales.