La actual tarifa de Itaipú binacional es inviable para la ANDE

1. Infraestructuras desde 1984 hasta 2008 – etapa pasada

Durante el periodo mencionado la ANDE disponía de infraestructuras: la Subestación Margen Derecha (SEMD), con cuatro autotransformadores - T1/R1; T2/R2, T3/R3 y T4/R4- con 375 Mva cada una y cuatro líneas en 220 kV, cuyas capacidades permitían transmitir lo equivalente a aproximadamente el 15% (1,5 turbinas) del total generados por las 10 turbinas en 50 Hz.

2. Infraestructuras desde 2009 hasta la fecha – etapa actual

En esta etapa se ha mejorado sustancialmente la capacidad de acceder a mayor cantidad del producto eléctrico a través de la repotenciación de los autotransformadores mencionados de 375 a 470 Mva, la adquisición de los autotransformadores TX/RX y T5/R5 con 470 Mva cada una, además la construcción de la línea de 500 kV desde la SEMD hasta la Subestación Villa Hayes (SEVH), la ampliación de la SEMD, permitiendo seccionar las dos líneas de 500 kV/ 50 Hz que pasaban directo a la Subestación FURNAS en Foz de Iguazú, Brasil. También fueron repotenciadas las cuatro líneas de 220 kV; que con las mejoras introducidas permiten actualmente acceder al 50% de la generación eléctrica en 50 Hz.

3. Infraestructuras para acceder al 100% de la producción en 50 Hz – etapa futura

Actualmente, en proceso de construcción, se encuentran tres líneas 500 kV y la Subestación Yguazu, para finalmente concluir con los equipamientos necesarios para posibilitar acceder al 100% de la producción en 50 Hz.

Transcurrieron 37 años de operación de las primeras turbinas y seguimos “construyendo”; a tal efecto, la desidia nos priva de la posibilidad de un despegue industrial y la creación de empleos y salarios digno.

Atrasos/consumo/cesión

Los atrasos en dotar de sistemas adecuados al SIN-PY (Sistema Intercoectado Nacional-Paraguay) minimizan la demanda o consumo interno de nuestro producto eléctrico, al mismo tiempo, nos condicionan a ceder nuestros apetecibles excedentes hidroenegéticos al socio condómino. En ese devenir, la ANDE, acostumbrada al incumplimiento de la potencia contratada y recurre a un porcentaje mayor de lo que le corresponde de energías excedentes a la energía garantizada (EG) para obtener una tarifa relativamente baja. A tal efecto, las situaciones hidrológicas ocurridas en los últimos dos años en la cuenca y micro cuencas del río Paraná repercuten negativamente en la central hidroeléctrica Itaipú con bajo afluentes y, consecuentemente han mermado la generación de energías excedentes a la EG.

Tarifa de Itaipú, inviable para la ANDE

La tarifa de Itaipú resulta del cociente entre el costo del servicio de electricidad y la potencia que la Entidad Binacional pone a disposición de las entidades compradoras para ser totalmente contratada por las mismas: US$ 3.291.012.000 (presupuesto) / 145.620 MW = US$ 22.60 kW mes = tarifa en potencia o US$ 3.291.012.000 (presupuesto) / 75.135.000 MWh = US$ 43,8/ MWh = tarifa en energía, corresponde a la tarifa actual (vigencia desde primero de enero al 31 de diciembre de cada año, los montos mencionados son repetitivos desde aproximadamente dos décadas.

Considerando la baja producción de Energía excedentes por encima de la EG (2019/2020) y la previsión de 2021 en no llegar a generar la totalidad de energía garantizada, la tarifa de la Entidad Itaipú Binacional se vuelve inviable para la ANDE, consecuentemente, la Administración Estatal de electricidad estaría trabajando a perdida en el ejercicio actual si no se recurre nuevamente a una reingeniería financiera favorable para la ANDE; Duele decir pero hay que decirlo, una expresión poco feliz, pero técnicamente correcta: Actuamos como “pillos y peajeros”.

En conclusión: A menos de dos años de la revisión del Anexo “C” y, coincidentemente el próximo año se reduce la tarifa de la Entidad Binacional de US$ 22,60 a US$ 19,96/kWmes (tarifa en potencia); de 43,8 a US$ 38,68 / Mwh (tarifa en energía). Así también, para el 2023 la previsión en la reducción de la tarifa a US$ 15,28/kWmes (potencia); US$ 29,62/MWh (energía); son acuerdos entre las partes ratificados cada año desde hace dos décadas a través de las Resoluciones del Directorio Ejecutivo (RDE) y Resolución del Consejo de Administración (RCA), respectivamente.

En 2023, con la deuda cero, la tarifa se puede reducir a US$ 16,2/MWh (63% menos de la tarifa actual, inclusive, se podría bajar aún más). Las propuestas de algunos sectores de la sociedad de pretender mantener la tarifa actual o tarifa intermedia, son proposiciones imprudentes, infantiles e innecesarias y, no existe ni la más remota posibilidad de mantener la tarifa actual y de que sobre un solo dólar como consecuencia de la amortización de la deuda. En ese sentido, las reducciones de la tarifa conforme el Anexo “C” son acertadas decisiones para minimizar costos y maximizar renta. Depende de los negociadores paraguayos en conseguir aumentar la renta para la ANDE.

Imprudente

Las propuestas de algunos sectores de la sociedad de mantener la tarifa actual o tarifa intermedia son imprudentes, infantiles e innecesarias

(*) Exfuncionario técnico jubilado – Itaipú Binacional.

