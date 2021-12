Inclusión de personas con discapacidad es clave para el desarrollo sostenible en A. Latina

De acuerdo con datos obtenidos a nivel global, la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una pérdida de entre 3 y 7% en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país. En el marco del “Día internacional de las personas con discapacidad”, que se celebra cada 3 de diciembre, el reporte señala que en uno de cada tres hogares de la región vive al menos una persona con algún tipo de discapacidad.

Prevalencia en áreas rurales

La prevalencia es mayor en las áreas rurales y entre los extremadamente pobres, indica el informe “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible”. La exclusión de personas con discapacidad no sólo es injusta sino insostenible: 15% de los niños con discapacidades no está en la escuela y una de cada dos personas con discapacidad no participa en el mercado laboral.

“En América Latina y el Caribe tenemos por delante una enorme tarea de reconstrucción de las economías luego de una de las crisis más devastadoras, provocada por la pandemia de covid-19. Y la evidencia global muestra que el crecimiento por sí solo no será suficiente para reducir las inequidades que ya existen”, manifestó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Participar plenamente de la vida pública

“Las personas con discapacidad deben poder participar plenamente de la vida pública, sin sufrir discriminación alguna ni marginación en escuelas o lugares de trabajo. Además, deben poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida y para poder contribuir a la reconstrucción de nuestros países”.

La pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, la informalidad, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica y la discriminación son realidades con las que las personas con discapacidad conviven todos los días. Más aun, según el informe la discapacidad y la pobreza se alimentan mutuamente. En uno de cada cinco hogares en situación de pobreza extrema en la región vive una persona con discapacidad. Y cerca de siete de cada diez hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza en situaciones de crisis.

Grupo particularmente vulnerable

El reporte muestra igualmente cómo algunos grupos que ya enfrentan otras desventajas son especialmente vulnerables, como las mujeres, la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Por ejemplo, en países tan diferentes como Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, las personas con discapacidad tienen una media de 24% menos de probabilidades de completar la educación primaria, pero un 30% menos si además pertenecen a una minoría etnoracial. Los desbalances también se multiplican por las desigualdades con base en el género.

En la mayoría de los países de la región, la probabilidad de ser vulnerable aumenta si el hogar tiene jefatura femenina. Cuando existe una persona con dependencia funcional en un hogar, el estudio muestra que son mayormente las mujeres quienes se encargan de las tareas de cuidados, sin remuneración.

Valor del trabajo de cuidado no remunerado

El valor del trabajo de cuidados no remunerado oscila entre el 16% y el 25% del Producto Interno Bruto. El número de personas con discapacidad tenderá a aumentar en el futuro, debido al envejecimiento poblacional y a que las discapacidades se acumulan con la edad. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de los 59 millones que hay en la actualidad a 196 millones para el año 2050, lo que vuelve imprescindible avanzar en políticas inclusivas. No hacerlo, indica el informe, podría poner en riesgo la sustentabilidad de largo plazo de la recuperación pospandemia. Dado que las personas con discapacidad son una población heterogénea, el reporte enfatiza la importancia de diseñar políticas que contemplen las condiciones específicas de cada país y cada situación. Para hacerlo se requieren más y mejores datos, objetivos claros y medibles, afrontar y eliminar los estereotipos, y empoderar a las organizaciones de personas con discapacidad.

Creciente visibilidad

Si bien el reporte evidencia el grado de extrema vulnerabilidad en el que se encuentra una parte importante de este grupo, también destaca la creciente visibilidad que tiene hoy la exclusión de las personas con discapacidad, hecho que plantea un serio desafío al desarrollo sostenible de América Latina y El Caribe.

Región

El reporte del Banco Mundial señala que en uno de cada tres hogares de la región vive al menos una persona con algún tipo de discapacidad.

Tarea

En A. Latina tenemos una enorme tarea de reconstrucción de las economías luego de una de las crisis más devastadoras provocada por el covid.