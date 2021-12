De la necesaria fuerza defensiva contra la criminalidad

Todavía más y para ser precisos, los actos delictivos pueden provenir tanto de los delincuentes comunes como del mismo Estado por medio de sus gobernantes. De no aceptarse este enunciado pues no tendría sentido seguir pagando impuestos al Estado debido al incumplimiento de la prerrogativa constitucional de resguardar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad.

Abordaré este tema poniendo como ejemplo el secuestro, un acto criminal que contiene visos de continuidad y hasta de complacencia por parte de los órganos de seguridad. Si partimos del principio de no agresión como fundamento de la vida social, pues entonces e igualmente las personas tenemos el sagrado derecho a la legítima defensa.

Y para tal efecto es que la Constitución Nacional es ciertamente una declaración de derechos entre lo que sobresale el poder de coerción para precisamente mantener el orden cuyo propósito es el de garantizar los derechos individuales sobre el mismo Estado así como sobre los criminales.

No fue equivocada la idea y persistente proclama de los filósofos liberales de insistir en que la Constitución se hace para contener el poder del gobierno contra los hombres libres y ciudadanos.

Esto último resulta importante remarcar. Nunca debemos dejar de tomar en cuenta que, por ejemplo, los delincuentes, si bien es cierto están por fuera de la ley, igualmente insisto en que muchas veces esos malhechores se han apoderado y están en el mismo poder del Estado para así y desde ahí avanzar contra nosotros mediante legislaciones que conspiran contra el derecho natural.

Para tal efecto, empiezo diciendo que el reciente caso del joven secuestrado Peter Reimer Loewen es un ejemplo más por el cual se prueba nuevamente que la acción estatal se ha vuelto ineficaz para el resguardo de nuestros derechos inalienables y superiores al Estado.

Además, citemos que apenas días atrás se cumplió un año del secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, sometido igualmente a condiciones de cautiverio y que puede ser considerado como el mayor golpe del mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otros grupos afines.

Contra la agresión

Los lectores de este espacio saben que mi exposición de ideas se basa en el republicanismo liberal, de modo que para mí el poder estatal y el mismo poder político están inversamente proporcional a nuestra libertad, esto es, a la individual.

Ahora bien, y como he sostenido en otras ocasiones, considero que de existir la relación entre el poder y la libertad, pues entonces esta última debe ser resguardada en todo momento, ya sea que la agresión provenga de los mismos gobernantes o de los delincuentes. Da lo mismo, la agresión es tal que pretende mermar y luego acabar con nuestros sagrados derechos.

En consecuencia digo como primera conclusión que de tal existencia, es decir, del Estado en una sociedad, pues entonces debe ser atendida con suma atención que la autoridad del gobierno se exprese, según lo dice la Carta Magna que, por cierto, la misma no es cualquiera, sino que debe ser y cuanto mejor se acerque a la Constitución de la libertad.

Dicho de otra manera, no pretendo (al menos en este escrito, porque requerirá de mucho más espacio para abordar otros argumentos similares o contrarios) sacarle al gobierno su poder de coerción para evitar y castigar a aquellos que violan el principio de no agresión. Pretendo e insisto en que reiterando al gobierno en su tarea que es la de resguardar la libertad y que por desidia, ineficiencia y corrupción no se ponga al servicio de los enemigos de la sociedad libre y abierta.

Poder y libertad

La relación entre el poder y la libertad que asegure nuestros derechos requiere de limitar el poder del Estado así como de dotarle de suficiente fuerza de coerción para contrarrestar a los delincuentes. No se puede renunciar al poder coercitivo que le otorgamos al Estado porque de lo contrario la sociedad caería en el desorden absoluto, así como tampoco desde luego podemos darle poder al Estado para que limite nuestros derechos inalienables.

Resulta inaceptable, por tanto, que la criminalidad avance mientras tengamos un Estado cuyos gobernantes se dedican a vivir a costa de los que producen y al solo efecto de repartirse privilegios entre sus paniaguados.

Aceptar esto equivaldría a renunciar a que el gobierno ya no está al servicio del hombre libre y ciudadano, sino que se encuentra al servicio de la burocracia en conjunción con grupos de poder privado que llegados al Estado solo buscan beneficiarse en desmedro del pueblo, cuyo significado correcto es la suma de los individuos que lo componen.

Entonces, ¿cuál es la función del Estado mediante su respectivo gobierno?

Función gubernamental

Será un craso error limitar la fuerza defensiva de la acción legítima del gobierno, en el campo de su competencia, dado que ello implicaría dejar sin el suficiente amparo la vida y los bienes ciudadanos. El Estado, mediante su respectivo gobierno, está obligado a garantizar aquella protección contra los ataques y violencias.

La razón principal y la única que tiene su debida correspondencia filosófica moral es que el gobierno en las sociedades libres prevenga y reprima toda violación de vidas, libertades y propiedades. Ahora bien, el poder o la facultad para llevar a cabo una determinada cosa debe utilizarse con la intensidad necesaria con el objetivo de que sean respetadas y cumplidas las legítimas normas que hacen al derecho natural, en la salvaguarda inequívoca de nuestros derechos individuales.

Si el poder del gobierno apoya las leyes justas que hacen al orden social para impedir el uso de la fuerza de unos sobre otros, entonces estamos ante un buen gobierno representante del pueblo. No tiene sentido alguno, por ejemplo, poner límites a la fuerza defensiva empleada por la policía para reprimir un ataque de invasión o a mano armada contra los bienes de pacíficos ciudadanos. Si no lo hace es un mal gobierno y debe ser desplazado.

Tal como hoy existe, el Estado que tenemos es un gigante con pies de barro. Un gigante que le cuesta demasiado caro a los contribuyentes y que además de no garantizar la seguridad funciona solo al efecto de despilfarrar el dinero de los que a diario producen. De ahí su manifiesta debilidad cebada por gobernantes abyectos, pusilánimes y corruptos que tanto daño causan a las familias del país.

Gigante

Tal como hoy existe, el Estado que tenemos es un gigante con pies de barro. Un gigante que le cuesta muy caro a los contribuyentes.

Abyectos

El Estado solo funciona al efecto de despilfarrar. De ahí su debilidad cebada por los gobernantes abyectos, pusilánimes y corruptos.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.