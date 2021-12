Exportaciones se recuperan en noviembre y hay repunte de 25%

En términos interanuales, las exportaciones registradas se incrementaron 17,9%, pero el incremento de las exportaciones al undécimo mes del 2021 se explica principalmente por el aumento de los envíos de granos de soja, que verificaron una variación positiva del 40,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, las exportaciones de carne, maíz y aceite de soja presentaron incrementos del 45,5%, 40,2% y 46,3%, respectivamente, destaca el reporte del BCP.

Maquila repuntó 69,3%

Igualmente los envíos de maquila al mes de noviembre se incrementaron en 69,3%. En cuanto a las importaciones totales de nuestro país a noviembre se incrementaron 30,2%. En volúmenes, según el BCP, se destaca un incremento del 15,4%.

Las importaciones para uso interno a noviembre registraron un aumento del 32,6%, mientras que para aquellas bajo el régimen de turismo el incremento fue del 28,4%. Dentro de las importaciones para uso interno, se destaca el incremento del 39,7% de los bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes (40,0%) y los hierros y sus manufacturas (79,1%). Con estos resultados, la balanza comercial registró un saldo superavitario de US$ 1.269,8 millones a noviembre de este año.

De acuerdo al reporte de comercio exterior a noviembre de este año, se realizaron transacciones en el comercio exterior del país por un total de US$ 24.733,0 millones, representando un incremento de 27,4% con respecto al valor acumulado a noviembre de 2020. Las exportaciones totales, al undécimo mes del año, alcanzaron US$ 13.001,4 millones, 24,9% superior a los registros acumulados a noviembre del año anterior y realizando transacciones con un total de 142 países, que se han constituido en los destinos de nuestras exportaciones. Las importaciones totales acumuladas en el año alcanzaron para el mismo periodo US$ 11.731,6 millones, representando un aumento de 30,2% y realizando compras en más de 155 países que constituyen el origen de las mismas.

Niveles de procesamiento

Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a US$ 3.853,1 millones, representando un incremento de 34,7% respecto al mismo periodo del año anterior, con una incidencia de 12,7%. A nivel de productos, los de mayor incidencia positiva han sido los granos de soja, el maíz y el trigo. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario han tenido un aumento de 33,4%, alcanzando US$ 3.363,9 millones, con una incidencia de 10,8% en las exportaciones registradas. Este comportamiento se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos de carne bovina, aceite y harina de soja. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial han alcanzado un valor de US$ 1.164,6 millones, con un aumento del 37,6% con respecto a los niveles registrados al mismo periodo del año pasado. Este incremento se explica, principalmente, por mayores envíos de manufacturas de aluminio, hilos y cables (autopartes) e insecticidas, fungicidas y herbicidas. Las exportaciones de combustibles y energía disminuyeron en 7,2%, alcanzando US$ 1.495,7 millones a noviembre último y con incidencia en el total del -1,5%.

Balanza

Repunte

Índices saludables de nuestras exportaciones evidencian el tan esperado repunte de nuestra economía, tras el duro golpe de la crisis sanitaria por covid-19.

Granos

A nivel de productos, los de mayor incidencia positiva han sido los granos de soja, el maíz y el trigo, y manufactura de origen agropecuario con aumento del 33,4%.