Ausencia de una política de Estado en materia hídrica y energética

Esto se logra, según mi criterio, gracias a la construcción de represas, que debería incentivarse, debido a los innumerables efectos positivos que conlleva.

A continuación se destacan algunos de ellos:

1.- Constituye un mecanismo de protección de humedales, que son los que contribuyen a proveer de agua a ríos y arroyos. Con la construcción de la represa el agua queda retenida hasta cierto nivel en lugar de escurrirse por el cauce natural, agotándose rápidamente antes de alcanzar a recargarse de forma natural con las lluvias.

2.- Facilita la instalación de ruedas que permiten bombear agua y generar energía hidráulica. Para este tipo de aprovechamientos se necesita crear desniveles; eso se logra desviando cauces y construyendo represas, lo cual actualmente no está permitido.

3.- Permite la generación de energía eléctrica al aprovechar el caudal de agua y los desniveles que se crean.

4.- Permite el fácil acceso a abundante cantidad de agua en la superficie para el combate de incendios, en reservorios accesibles.

5.- Proporciona agua para la irrigación. En nuestro país, las superficies irrigadas representan aún un área muy reducida, que se necesita ampliar considerablemente para contrarrestar los devastadores efectos de la sequía; para esto se necesitan grandes cantidades de agua (aproximadamente 50.000 litros por hectárea, por día).

6.- Sirve para abastecer de agua a las poblaciones.

7.- Aumenta los caudales disponibles de los arroyos por la elevación de la napa freática. Esto es debido a que la infiltración que se produce puede extenderse considerablemente en ambas márgenes. (En una estancia de la localidad de Choré, se logró aumentar cinco veces el caudal de un arroyo con la construcción de una represa).

8.- Favorece la piscicultura. (En el departamento de San Pedro se construyó una represa en un humedal, creando así un lago de 2.300 metros de longitud y un ancho de 150 metros, en el que se criaron 25.000 peces).

9.- Permite la creación de espacios de playas con fines turísticos y recreativos, acondicionando terrenos cercanos a las represas construidas.

A pesar de los múltiples efectos beneficiosos de la construcción de represas, desgraciadamente para nosotros, los habitantes, muy por el contrario de incentivar su construcción, existen absurdas reglamentaciones que no la permiten, por ignorancia de sus Autoridades, desconocimiento u otro tipo de motivos.

Resulta lamentable escuchar diariamente noticias relacionadas con la FALTA DE AGUA, siendo Paraguay el país que tiene más recursos hídricos de la región con relación a su superficie.

Como ejemplo, se puede nombrar la localidad de Caapucú, en que se evidencian los problemas de abastecimiento de agua cada año en épocas de sequía. Este problema podría terminar con la simple construcción de una represa que proveería de agua durante todo el año.

En Villa Florida, los pescadores cierran la ruta en protesta por la escasez de agua que le atribuyen a los riegos de arrozales, problema también fácilmente solucionable con la construcción de represas.

Antes de la entrada en vigencia de estas reglamentaciones, he instalado más de 200 bombas accionadas por ruedas hidráulicas que han permitido economizar grandes sumas de dinero al no necesitar para el bombeo el uso de motores a combustible, ni electricidad en lugares donde no se tiene acceso a esta.

Retener

El objetivo principal -de la política de manejo de aguas- debería ser retener en nuestro territorio la mayor cantidad posible de agua dulce.

* Profesional con vasta experiencia en la materia, hoy retirado.