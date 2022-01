Paraguay ante el gran desafío de hallar planes para reimpulsarse en otro año de pandemia

A continuación, se repasan los puntos expuestos por el organismo internacional y se vincula en algunos de ellos con el escenario y perspectivas generadas en Paraguay.

1. Un acceso desigual a las vacunas: En este primer punto, el BM destaca que la vacunación es el mecanismo más rápido para poner fin a la pandemia. Sin embargo, la desigualdad en el acceso, por ende, en las campañas de inoculación provoca una marcada brecha en las posibilidades que tienen los países en el mundo. Al respecto, solo el 7% de las personas en países de ingreso bajo han recibido una dosis de las vacunas en comparación con más del 75% en los países de ingreso alto. Por ello, se necesita un acceso justo y amplio a vacunas eficaces y seguras contra el covid-19 y así poder salvar vidas y fortalecer la recuperación económica mundial, remarca el BM.

Paraguay figura entre los tres países sudamericanos con la más baja tasa de personas inmunizadas, solo por encima de Bolivia y Venezuela. El 42,69% de la población paraguaya está completamente vacunada, según datos del portal Datosmacro.com. Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social refieren que más del 50% de la población objetivo ya completó su esquema de vacunación.

2. ¿Están los países preparados para la aplicación de las vacunas? En línea al primer punto, en este, el organismo internacional hace referencia a la infraestructura básica para garantizar la entrega y distribución exitosas de las vacunas. Este requerimiento se había convertido en el principal desafío de países emergentes cuando se daba inicio al proceso de adquisición de las primeras dosis. El sector privado cumplió un rol más que importante en el proceso de aceleración para la adquisición e incluso conservación de las vacunas.

Para el caso de Paraguay, el país contaba con los recursos para la compra de los lotes. Sin embargo, los problemas de gestión incidieron nuevamente en la provisión del insumo. El Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el covid-19, también llamado COVAX, coalición de 172 países que, de acuerdo con su mandato buscaba garantizar la vacuna para sus miembros, priorizó a otros países excluyendo a Paraguay. De esta manera, la campaña de inoculación tuvo importantes retrasos en el país.

El plan implementado desde casi finales de febrero de 2021 alcanzó a la primerísima línea de atención, es decir, médicos, enfermeras o personal de aseo y apoyo. Para el BM, la pandemia ha expuesto, más que nunca, las deficiencias de muchos sistemas de salud, que ahora enfrentan el doble desafío de responder al brote y mantener servicios esenciales que salvan vidas. También muestra que los sistemas de salud sólidos son la base de la preparación para casos de pandemia.

En Paraguay había sido aprobada la Ley N° 6524 que declaró estado de emergencia en todo el territorio. Con esta normativa el Gobierno dispuso de US$ 1.600 millones (G. 10.211 miles de millones) previstos en el Art. 33 y US$ 390 millones (G. 2.490 miles de millones) contemplados en el Art. 35 de la Ley. De este total, el 83,2% fueron destinados a planes y proyectos vinculados al sistema sanitario de Paraguay. Desde la construcción y reparación de infraestructura, compra de insumos, contrataciones de personal de blanco y asistencia.

3. Una recuperación mundial dispar. Tal como el impacto de la crisis sanitaria estuvo marcado por diferencias en economías de ingreso bajo, mediano y alto, la recuperación económica también siguió la misma tendencia. Si bien para el cierre de 2021, las perspectivas económicas mundiales marcan un crecimiento de 5,5%, se espera una recuperación desigual. En las economías emergentes y en desarrollo el crecimiento para el 2021 sería de 6,3%; 4,6% en 2022 y de 4,4% en 2023.

El más reciente informe Perspectivas económicas mundiales del BM advierte que la economía mundial está entrando en una pronunciada desaceleración en medio de las nuevas amenazas derivadas de las variantes del covid-19 y el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que podría poner en peligro la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo. El organismo internacional estima que la economía de Paraguay se expandirá 4,3% para el cierre de 2021 con una desaceleración en 2022 para ubicarse en 4%.

4. Las pérdidas de ingresos para el 40% más pobre de la población. La recuperación en condiciones de marcada desigualdad se traduce directamente en la también pérdida de ingresos, la cual ha afectado a todos los grupos sociales durante la pandemia. Según los datos recabados por el BM, el 20% más pobre experimentó la caída más pronunciada. Durante el 2021, sus ingresos disminuyeron aún más, mientras que los más ricos han comenzado a contener la tendencia. Esto se debe, conforme al organismo, a que el 40% más pobre no ha iniciado siquiera un proceso de recuperación de sus pérdidas de ingresos. De hecho, la caída se ha traducido en alrededor de 100 millones más de personas que viven en la pobreza extrema.

En cuanto al impacto por género, las mujeres han cargado con los mayores efectos en términos de desempleo, pérdida de ingresos e inseguridad frente a los hombres.

La tasa de desempleo en Paraguay y de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que de un total de 242.906 personas que no realizó actividad económica alguna, ni siquiera por una hora en el periodo de referencia, está disponible y busca activamente empleo, 119.273 fueron hombres (49%) y 123.633 mujeres (51%). Estos números muestran que las mujeres trabajadoras siguen siendo las más afectadas, a pesar de haber sido el grupo con mayor salida de la condición de desocupados (48.530) frente a los 3.261 hombres.

5. El comercio, un motor de la recuperación mundial. El impacto en uno de los componentes de la economía tiene necesariamente efectos colaterales. Para el caso del comercio, la incertidumbre que se tradujo en complicaciones incidió significativamente en los indicadores de pobreza de todo el mundo. Sobre el punto, históricamente ha existido una estrecha relación entre el comercio y la reducción de la pobreza. Tal es así que la duplicación de su participación en las exportaciones entre 1990 y 2017 de los países de ingreso bajo y mediano permitió la reducción de la indigencia. El reciente informe del BM remarca que luego de que la pandemia alterara gravemente el comercio mundial, los últimos datos muestran un sólido repunte, que está ayudando a la recuperación. En efecto, el comercio contribuye al proporcionar una demanda externa sostenida de exportaciones y asegurar la disponibilidad de servicios y productos intermedios importados.

El documento del BM agrega que los países menos adelantados, que tienen una capacidad limitada para impulsar la recuperación mediante paquetes de estímulo fiscal, dependen particularmente de la reactivación del comercio como una fuente de crecimiento económico.

En el mismo sentido, el comercio en Paraguay mostró una buena dinámica durante el 2021. Las importaciones pasaron de más de US$ 9.200 millones en enero del año pasado a superar los US$ 12.000 millones. En tanto que las exportaciones más reexportaciones también presentaron un importante crecimiento. Los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) revelan que de US$ 10.300 millones durante el primer mes del año, al último dato, ya rondaba los US$ 13.300 millones.

6. El aumento de los niveles de deuda en medio de la pandemia. En su informe de cierre de 2021, el BM considera también otro importante componente, la deuda pública. Esta ha experimentado un claro crecimiento, principalmente, en los países emergentes donde las posibilidades de enfrentar la pandemia con recursos propios han sido, en la mayoría de las economías de la región, improbable. Para el caso de países de ingreso bajo, la situación se ha profundizado, al considerar que la mitad de ellos estaba en una situación crítica causada por el sobreendeudamiento o en alto riesgo en la precrisis.

De acuerdo con el organismo, la expansión de los niveles de la deuda en todo el mundo es la más rápida, grande y amplia de los últimos años. Ante esto, el BM sugiere tener especial cuidado en el proceso de reconversión de la respuesta a la recuperación. Esto es que los responsables de las políticas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo manejen con la mayor prudencia posible el retiro prematuro del apoyo fiscal, tratando de aumentar la eficiencia del gasto público y equilibrar la necesidad de sostenibilidad de la deuda.

No obstante, el organismo alerta sobre la serie de impactos esperados en la pospandemia como el aumento de los costos del servicio de la deuda, lo que desacelerará la recuperación, dificultando los esfuerzos para enfrentar otros desafíos del desarrollo, incluido el cambio climático.

En Paraguay, desde el Ministerio de Hacienda habían precisado que el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB a causa de la pandemia (2019 vs. 2020) fue de alrededor de 10,7%. Para el 2021 y comparando con el 2020, se espera que la expansión del indicador sea en torno a 1,3%-1.5% del PIB, es decir, volvería a estabilizarse a la tasa de crecimiento de la precrisis. Hasta noviembre de 2021, la deuda pública de Paraguay asciende a US$ 13.522,9 millones o su equivalente a 33,7% del PIB.

7. La complejidad de los informes sobre la deuda. En este punto, el Banco Mundial centra su atención en la elaboración de los informes sobre la deuda. Un proceso cargado de complejidades, por lo que los números podrían incluso ser mayores. El documento refiere que, en la actualidad, la vigilancia de la deuda mundial depende de una combinación de bases de datos con diferentes normas y definiciones. Estas bases de datos tienen grandes brechas. El informe muestra que los registros disponibles públicamente sobre el volumen de la deuda de los países de ingreso bajo dan lugar a variaciones que pueden alcanzar hasta el 30% del PIB debido a las divergencias en las definiciones y normas de las bases de datos locales e internacionales.

Al respecto, el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, expresaba que “lograr una mayor transparencia de la deuda es un paso vital en el proceso de desarrollo. Facilita la realización de inversiones nuevas de alta calidad, reduce la corrupción y permite la rendición de cuentas”.

En América Latina, la deuda pública bruta del gobierno central al cierre de 2020 se había ubicado en 56,4% del PIB regional, mientras que, al tercer trimestre de 2021, llegó a 54,7% del PIB, de acuerdo con datos de la Cepal.

8. El aumento sin precedentes de la pobreza de aprendizajes . Tal como la deuda pública experimentó un importante crecimiento en los países emergentes e ingresos bajos, la educación fue otro campo muy afectado durante la pandemia, profundizando las desigualdades educativas. Los prolongados cierres de las escuelas provocaron el alza de la pobreza de aprendizajes. Así, el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer un texto básico podría llegar al 70% en países de ingreso bajo y mediano. De acuerdo con estimaciones recientes del BM, tendrá impactos duraderos en los ingresos futuros, el alivio de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Los últimos cálculos hablan de que la generación actual de estudiantes corre el riesgo de perder US$ 17 billones en concepto de ingresos a lo largo de su vida. La pérdida promedio de clases en Paraguay fue de 7 meses, muy cercano a los 7,7 meses registrados en América Latin, según estimaciones del BM.

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informaron que el 95% de los alumnos del primer, segundo, tercer ciclo y de la educación media de instituciones públicas y privadas pasaron de grado; sin embargo, la condición no reflejaría el desempeño, según nivel académico del estudiante.

9. Altos precios de la energía impulsan el alza de costos de otros productos básicos. En este aspecto abordado, el BM destaca el aumento del precio de la energía con el consecuente impacto en el costo de los productos básicos. Al respecto, en la edición más reciente del informe Perspectivas de los mercados de productos básicos, los precios de energía serían, en promedio, 80% más altos en 2021 en comparación con el año anterior.

Es de mencionar que la energía es un producto básico fundamental para la producción de alimentos y la calefacción. De hecho, el alza de precios de la energía ya ha afectado a las cotizaciones de los fertilizantes, aumentando a su vez el costo de la producción de alimentos, resalta el BM.

El organismo recordó que, en la segunda mitad de 2021, los precios de productos básicos alimenticios comenzaron a estabilizarse en respuesta a las perspectivas favorables de la oferta mundial. Sin embargo, continúan por encima de los niveles de la prepandemia. Vinculado al tema, la inflación interna de los precios de alimentos registra una suba en la mayoría de los países, reduciendo significativamente la capacidad de compra de alimentos saludables por parte de los más vulnerables. La situación profundiza la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo. A nivel mundial, la inflación ha estado marcada por un aumento. En Paraguay, el comportamiento se comienza a observar, principalmente desde el segundo cuatrimestre del 2021. La inflación de diciembre de 2021 medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0%. Con este resultado, la inflación de 2021 trepó al 6,8%, por encima del 2,2% verificado en el año anterior, según el BCP.

La alta incertidumbre provocada por la variante “ómicron” se suma, junto con el factor climático, a las altas y bajas perspectivas de Paraguay para el 2022. Así, el tercer año de pandemia está cargado de desafíos, tanto para el sector público como privado. El papel del Estado es clave en las buenas expectativas que se puedan crear en los agentes económicos, que finalmente ayudarán a dinamizar el engranaje económico del país y promover el bienestar de la población.

Tasa

Deuda

Reforma

Las cuentas públicas estaban con cierto nivel de saturación al inicio de la pandemia, lo que aceleró la complicación que se estimaba sería subsanada con reformas.

Desafíos

A. Latina se enfrenta desde hace décadas a desafíos vinculados con pobreza, informalidad, inseguridad, escasos recursos, entre otros problemas estructurales.