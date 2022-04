Transición ya, no quedan excusas

El político neerlandés se expresó así en una comparecencia ante el pleno de la Eurocámara en la que valoró el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado hoy y que advierte de que, sin unas políticas ambientales mucho más firmes, las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán aumentando más allá de 2025 y pueden llevar a un calentamiento global de hasta 3,2 grados hacia 2100, lejos del objetivo de no superar los 1,5 grados.

“Creo que ya no se pueden buscar excusas para no acelerar el fin de los combustibles fósiles”, dijo Timmermans, para quien el informe del IPCC muestra “ante qué retos nos encontramos”. Su lectura personal del documento es esta: “Tenemos que hacer mucho más si queremos alcanzar el objetivo de que las temperaturas no superen los dos grados y si es posible que se queden en un grado y medio. Estas son las malas noticias, pero las buenas es que podemos invertir la tendencia si hacemos más”.

Y para lograrlo, añadió, las principales instituciones europeas –el Consejo, la Comisión y el Parlamento– tienen “la responsabilidad política y moral de actuar lo más rápidamente posible” para alcanzar el objetivo europeo de lograr la neutralidad climática en 2050.

“Si leemos el informe no podemos excluir que tengamos que hacer mucho más en los próximos meses, en los próximos años, y tenemos que ser muy claros en cuanto al mensaje, la guerra en Ucrania ha aumentado este sentimiento de urgencia” de reducir o acabar con la dependencia de las energías fósiles, como el gas, petróleo o carbón, dijo el socialdemócrata neerlandés.

Acelerar

