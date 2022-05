Exportación total cayó en un 5,8%

De acuerdo con el informe técnico, la reducción observada en las exportaciones registradas se encuentra explicada principalmente por los menores envíos de granos de soja, maíz y energía eléctrica, que se da por la baja producción tras la intensa sequía. En tanto que los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron US$ 312,0 millones, y crecieron 15,2%.

A su vez, las reexportaciones (importación bajo régimen de turismo para reventa en frontera) representaron el 24,9% del total exportado por valor de US$ 1.064,4 millones, con un aumento de 32,7% en comparación al mismo periodo de 2021.

Envíos de carne

Por otro lado, entre enero y abril del presente año, la exportación de carne vacuna a los distintos mercados del mundo generó ingresos por un total de US$ 552 millones, que es superior en 10% a los envíos concretados en igual periodo del año pasado, según el BCP. Sin embargo, los envíos en cantidades (112.000 toneladas) sufrieron una reducción del 8% en abril último, esto comparado con igual periodo del año 2021.

Con estos datos se confirma que el sector ha podido compensar las pérdidas del menor envío, gracias a las cotizaciones más favorables del producto en el mercado internacional. Además, la diversificación de mercados ayudó a compensar la baja sufrida de la demanda rusa, según se destaca en el referido reporte de la banca matriz. El informe agrega que el mercado chileno se posiciona como el mayor comprador, por valor de US$ 239 millones en el primer cuatrimestre del año, con 10% más que en 2021 en el mismo mes. Como segundo mayor comprador se ubicó Taiwán, con envíos por US$ 67 millones, aumentando su posición de compra en 75%. En tercera ubicación quedó el mercado ruso con US$ 64 millones, 38% de caída frente a lo adquirido en primer cuatrimestre de 2021. Los ingresos por envíos de carne representaron el 18% del total de exportaciones registradas.

Importaciones

A abril de 2022, las importaciones totales alcanzaron US$ 4.557,0 millones, 24,9% mayor respecto al mismo periodo de 2021. Las importaciones concretadas representaron 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 4.371,0 millones, 25,8% superior con respecto al valor a abril de 2021, mientras que otras importaciones fueron el 4,1% restante, por US$ 186,1 millones. En volúmenes se observó reducción de 6,7%.

Sequía

