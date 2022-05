ECONOMICÁTEDRA

Colocaciones efectivas: Constituyen un traspaso efectivo de fondos desde un banco a un tercero (clientes), bajo la premisa de que en el futuro el cliente devolverá dichos fondos. Montos y plazos están determinados de antemano. Entre estos tipos de crédito se clasifican deudores en cuentas corrientes, préstamos comerciales, consumo, hipotecario, interfinanciero y créditos vencidos etc.

COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose): Corresponde a la clasificación del gasto en consumo de hogares por finalidad, recomendada por el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Esta distingue categorías de gasto que agrupan productos con similar propósito. El clasificador COICOP es utilizado internacionalmente para establecer la finalidad del consumo de hogares, pues entrega un marco homogéneo de bienes y servicios, permitiendo analizar y comparar entre países el comportamiento de variables como gasto en salud, vivienda, transporte, etc.

Fuente: Glosario económico. Conceptos y definiciones económicas utilizadas en las publicaciones periódicas del Banco Central de Chile.