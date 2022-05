Bolivia pide al Brasil mejor precio

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, consideró que el precio pactado en la adenda firmada durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez no es favorable para Bolivia y está generando un supuesto daño económico a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según una nota de prensa de su despacho”.

Es un deber renegociar las condiciones de dicha adenda, porque quien la firmó fue un Gobierno de facto al que no le importaban los intereses del Estado (...) Bolivia busca un mejor precio para su gas natural, mejores condiciones y un mejor mercado”, sostuvo Molina, citado en el boletín de prensa. La Administración de Luis Arce y el oficialismo boliviano suelen llamar “Gobierno de facto” al Ejecutivo interino de Áñez al considerar que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales y que la transición no fue legal. Cuando se firmó la ampliación del contrato de venta de gas natural a Brasil en marzo de 2020, el Gobierno interino boliviano señaló que se esperaba lograr un ingreso de al menos unos US$ 4.000 millones hasta 2026, por envíos de entre 14 y 20 millones de m³ diarios del hidrocarburo.

Según Molina, bajo los términos actuales de esa adenda, incluso con la subida del costo del gas, Brasil llega a pagar entre 6 y 7 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU, en inglés) añade.

El ministro señaló que se intentó de manera “formal” pedir una renegociación del contrato y que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, estuvo en Brasil buscando “mejores condiciones” para la venta de gas a ese mercado. “La respuesta no ha sido la que se esperaba, y ante esa situación, nosotros nos hemos abocado al contrato, en el que en una de sus cláusulas se manifiesta que si una de sus partes no está conforme con el precio, esa parte puede buscar la renegociación”, manifestó Molina.

También aseguró que hay empresas privadas en Brasil interesadas en comprar gas boliviano con precios entre los 15 y 18 dólares por millón de BTU. A su juicio, otro “desacierto” del Gobierno interino fue aceptar que YPFB cubra el costo de envío hasta el punto de entrega, algo que antes le correspondía a Petrobras y que ahora supone una pérdida de unos US$ 70 millones por año para la estatal boliviana. El gas natural fue el principal producto de exportación de Bolivia y el mayor sustento de su economía en las dos últimas décadas, en Argentina y Brasil.

