El raudal y el seguro

Cierta tarde de 1988, regresando de San Bernardino en el clásico trayecto Ypacaraí, Areguá, Luque y, finalmente, Asunción, se asomaba una amenaza de tormenta. No había un soplo de viento, nubes andrajosas, tremendo silencio y, como diría mi madre, “el poniente nunca miente”. Mi intención era justamente llegar a Asunción antes de que viniera la tormenta. Por el camino en cada trozo del horizonte se encendían incesantes relámpagos y todo pareciera que oscurecería antes de lo previsto. El clima no me dio tregua y aquellos resplandores y nubarrones se convirtieron pronto en lluvia intensa. Todo se volvió lento, casi sin visibilidad hasta llegar a la altura de la famosa avenida Madame Lynch, que experimentaba ya un raudal intenso y con vehículos aglomerados. Era la decisión de avanzar o aparcar en la estación de servicios que estaba una cuadra antes. En ese momento el temor de que el raudal de esa avenida empeore, mi juventud y hasta diría mi inconsciencia me hizo decidir cruzar cuando podía evitarlo. Fueron minutos de pánico y con el agua ingresando al vehículo a la altura de mi asiento logré cruzar no sin evitar daños al motor, tapizado y parte eléctrica del hasta entonces guapo “Escarabajo”.