Las claves de una estrategia que ponga a Paraguay en el centro

En esta segunda parte, profundizamos el análisis sobre algunos de los elementos claves, y los posibles caminos que se abren para la consecución de dicha estrategia ante la coyuntura actual.

Avanzar en el manejo soberano de los fondos y de la energía: ¿Qué implica?

Resumidamente, avanzar en un manejo soberano de Itaipú implica una mayor equidad tanto entre las Altas Partes contratantes como al interno de sus respectivas sociedades en relación a los procesos de toma de decisión sobre la gestión de la entidad, a fin de garantizar una distribución justa de la riqueza generada en beneficio del desarrollo.

Uso soberano de los fondos

En términos concretos, cuando nos referimos al uso soberano de los fondos, se plantea la necesidad de discutir cómo se puede conquistar un manejo transparente de los mismos, que mejore tanto el proceso de rendición de cuentas como de toma de decisiones al respecto de cuáles áreas y/o proyectos serán beneficiados. Esta discusión es de carácter interno y requiere de una amplia deliberación a nivel nacional para tomar decisiones que beneficien al país, que aún no se viene dando, al menos no desde los espacios oficiales. Actualmente, Itaipú repasa fondos al Estado paraguayo a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos son los royalties, que se distribuyen a los gobiernos departamentales y municipales, regidos por las Leyes Nro. 3984/10 y Nro. 5404/15. Otro mecanismo es la compensación por energía no utilizada cedida a Brasil, que financia programas como Fonacide y FEEI, regidos por la Ley Nro. 4758/12.

La entidad también realiza contribuciones directas a la ANDE, en forma de capitalización y resarcimientos. Por último, se tienen las contribuciones indirectas realizadas a través de sus programas socioambientales, los cuales se definen dentro del presupuesto anual de la entidad por el Consejo de Administración, sin pasar por el Estado paraguayo.

Con la oportunidad de aumentar los fondos que ingresan desde Itaipú, se hace imperativo revisar estos mecanismos y evaluar la necesidad de creación de otras normativas que aseguren el direccionamiento de dichos fondos hacia las áreas clave para el desarrollo. Asimismo, para que se puedan optimizar, deben constituir parte integral del Presupuesto General de la Nación, apuntando también a fortalecer el control y la transparencia sobre el uso de los mismos.

Uso soberano de la energía

En cuanto a la utilización de la energía, se viene planteando un mayor aprovechamiento al interior del país. En este contexto, la discusión interna se debe centrar en la definición de los sectores estratégicos a ser beneficiados, de tal forma que se pueda generar un proceso de desarrollo virtuoso y sostenible, donde se diversifique la matriz económica generando un efecto de “derrame” hacia el fomento de otros sectores y de empleos dignos.

Asimismo, se debe garantizar una comercialización de dicha energía desde el sector público, a fin de asegurar una gestión transparente y justa basada en los objetivos de desarrollo del país.

Las propuestas de fomento de la electromovilidad son un ejemplo de sector clave para el desarrollo, pero existen muchas más que no se están discutiendo. En su lugar, lo que se viene concretando en este último año y medio es la entrega de grandes bloques de energía a sectores de cuestionable relevancia estratégica para el salto de calidad que necesita dar la economía paraguaya, como la producción de hidrógeno verde, los data centers, la criptominería y otros fines.

Por un lado, esta acción está acelerando la utilización de la capacidad energética actual sin estar impulsando cambios en la estructura económica ni en la matriz energética del país. Por otro lado, estas decisiones se están dando al margen de las otras discusiones necesarias que mencionamos anteriormente, como el tema de los fondos, donde se imponen preguntas como: ante un mayor uso local de la energía, ¿cómo se seguirán financiando programas como el Fonacide que se sostienen en los ingresos de compensación por la cesión de energía?

Dimensiones de la soberanía a tener en cuenta para una Estrategia Nacional

Como podemos ver, conquistar un manejo soberano de los recursos generados en Itaipú requiere de discusiones amplias y la construcción de consensos. Y, como hemos resaltado en otras ocasiones, estas discusiones y decisiones al respecto del uso de los fondos, del aprovechamiento de la energía, y de la forma del gobierno de la entidad, no pueden darse en paralelo, sino que deben estar integradas en el marco de una estrategia nacional de desarrollo de tal forma a garantizar la distribución equitativa de dichos recursos.

En este contexto, identificamos al menos dos niveles en que deben darse las discusiones y la construcción de consensos a fin de lograr una estrategia nacional integral en favor del desarrollo del país, a saber: al interno (entre los distintos sectores económicos y sociales del país) y al externo (entre los Estados de Paraguay y Brasil).

Soberanía: dimensión externa

La definición de la estrategia para las negociaciones entre los gobiernos de Paraguay y Brasil en relación a Itaipú contempla una amplia gama de escenarios posibles y múltiples posibilidades. Consideramos fundamental destacar que no todas las cuestiones se abordarán exclusivamente en un espacio formal de una mesa de negociación, sino que también se buscarán otras vías y espacios para las discusiones y los acuerdos.

Por un lado, la conquista de mayores fondos, mejores condiciones de comercialización de la energía, y de un manejo transparente se pueden a través de revisiones de una o más partes del Tratado.

Por ejemplo, cambios en los componentes del Costo Único del Servicio de Electricidad (CUSE) establecidos en el Anexo C, puede ser una de las vías para definir el destino de los ingresos remanentes ante la cancelación de la deuda, o para modificar el valor de los royalties. Asimismo, la modificación en la estructura de gobernanza de la entidad requeriría revisar el Anexo A.

A este nivel, los acuerdos estarán sujetos a la aprobación de ambos Congresos Nacionales, lo cual generará notas reversales que pasarán a integrar el cuerpo del Tratado, lo que puede implicar tiempo, como ocurrió con el Acuerdo Lula-Lugo en 2009, que triplicó el valor de la compensación por la cesión de energía. Este acuerdo se hizo efectivo a partir de 2012 con la promulgación de las leyes mencionadas anteriormente.

Otra vía para avanzar hacia un manejo soberano de la entidad es plantear la nulidad del Tratado. La naturaleza jurídica binacional establecida en el Tratado ha creado una entidad compuesta por ambos Estados pero que, en la práctica, permite que esta funcione al margen de los mismos.

Se han analizado varios hechos que demuestran esto, siendo el ejemplo más claro el hecho de que la misma entidad ha argumentado no estar sujeta a la ley de acceso a la información pública, lo que restringe la transparencia en su gestión.

Proponer la nulidad del Tratado es una potestad que tiene el Estado paraguayo basada en los diversos vicios de nulidad que se han comprobado, como el hecho de que el mismo fue firmado en un contexto de coacción, durante la ocupación militar de la zona de Puerto Renato en 1965 que se mantuvo hasta la firma del Tratado. Avanzar en esta vía depende únicamente de la voluntad política de las autoridades paraguayas.

Por otro lado, las Alta Partes Contratantes podrán optar por realizar ajustes que no afecten los aspectos legales o normativos del Tratado. Esto es lo que se viene dando con la definición del Presupuesto y de la tarifa anual de la energía, como se hizo el año pasado cuando se estableció una tarifa intermedia, generando nuevos fondos para la ANDE. Estas decisiones pueden ser tomadas en el Consejo de Administración, sin pasar por la revisión de otras instancias del Estado. Si bien puede parecer una vía más inmediata, los acuerdos están sujetos a las voluntades y necesidades coyunturales, sin mencionar que permanecen al margen de la estructura del Estado.

En las últimas semanas, hemos tenido indicios de que se estarían llegando a algunos acuerdos con Brasil. Santiago Peña ha mantenido dos reuniones oficiales con el presidente Lula desde su elección, siendo el tema de Itaipú parte de la agenda. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, solo se dieron a conocer consignas genéricas, sin detalles concretos, excepto el acuerdo de acelerar las tratativas. En esta línea, se espera la participación de Lula en la asunción de Santiago Peña al mando, seguida de una tercera reunión oficial en la cual se podrían dar a conocer ya algunas definiciones.

Soberanía: dimensión interna

Como mencionamos anteriormente, también son necesarias discusiones y consensos al interior del país, de tal forma a lograr que los recursos generados por la entidad alimenten un proceso de desarrollo virtuoso y beneficioso para todos los paraguayos y paraguayas. Entre los temas a debatir, están el destino de los fondos y la definición de sectores claves de la economía a fomentar con el uso local de la energía, así como la revisión y/o creación de los medios legales y administrativos que garanticen una gestión transparente e íntegra.

Durante todo el gobierno de Mario Abdo Benítez, esta discusión permaneció oculta del debate público, dándose a conocer los hechos una vez que ya estaban consumados.

Un ejemplo de ello fue el caso del descubrimiento del Acta Bilateral en julio del 2019, que logró revertirse tras el amplio rechazo y movilización ciudadana. Otros hechos consumados sin un proceso de debate amplio y participativo han sido el pago de la deuda espuria, la reducción de la tarifa y la entrega de los grandes bloques de energía.

Mantener la agenda oculta del escrutinio público juega a favor de mantener las decisiones en manos de algunos pocos, y de mantener los temas desintegrados. Sabemos que las cuestiones no necesariamente se abordarán en un único espacio formal o al mismo tiempo. Por ello, consideramos esencial contar con una estrategia nacional consensuada entre los distintos sectores sociales y económicos del país.

Ante los indicios de la concreción de consensos a nivel externo, se hace urgente generar los acuerdos internos. Como es sabido, esto no ha sido propiciado por el gobierno saliente, y el gobierno entrante no proyecta cambios en dicho sentido. Así, es fundamental que la ciudadanía se mantenga alerta, participante, y que también pise el acelerador empujando desde sus respectivos espacios el diálogo y la construcción de los consensos necesarios

En busca del consenso nacional amplio, es crucial incluir temas ausentes del debate público oficial para ganar más posiciones en las negociaciones, especialmente en las revisiones estructurales sobre la gobernanza, el uso de la energía y el destino de los fondos. Agosto de 2023 marca un hito significativo que representa el inicio de una nueva etapa en la historia de Itaipú, llena de oportunidades para alcanzar un manejo soberano de la entidad.

* Cecilia Vuyk, politóloga, docente e investigadora. Especialista en desarrollo latinoamericano Redes: @cvuyk

** Sara Costa, máster en Relaciones Internacionales, investigadora social y especialista en proyectos.

*** Ángeles Ferreira, politóloga, docente, investigadora y doctoranda en Educación. Campaña Itaipú Ñane Mba’e – por la Soberanía Nacional. Correo electrónico: itaipunanembae@gmail.com. Redes: @itaipunanembae.