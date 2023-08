La citación en garantía en el seguro

Aquí nos encontramos en dos situaciones: quien debe dirigir el proceso, y como es “llamado” al proceso a la aseguradora. La dirección del proceso cuya mención surge de la última parte del artículo 1645 del Código Civil, puede estar a cargo del asegurador o del asegurado, según los casos. Cuando el asegurado asuma la dirección del proceso generalmente la aseguradora deposita en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese momento, liberándose de los gastos y costas que se devenguen posteriormente. Pero el asegurador también puede asumir la dirección del proceso, es un derecho que tiene, una facultad, pero al mismo tiempo puede renunciarla en cualquier momento. El problema radica en que en la mayoría de los casos la pretensión del tercero es superior al límite de la póliza, por lo que esa diferencia justifica el interés del asegurado en asumir su propia defensa. Como ejemplo, si la cobertura de la póliza está limitada a 100 y el reclamo del tercero es 150, el asegurado deberá asumir esa diferencia por encima del límite de la póliza en caso de un fallo en su contra. En ese caso el asegurador reembolsará los gastos y costas en proporción a su participación.

Pero tanto el asegurado como el tercero pueden “llamar” al juicio al asegurador. Esto se denomina citación en garantía. Citar en garantía, procesalmente hablando, es dar intervención a un tercero en el juicio, en este caso el asegurador, por la garantía que este puede otorgarle y los efectos de que una sentencia será ejecutable también contra este. El artículo 1652 del Código Civil establece: “…El damnificado, en el juicio contra el asegurado, puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba…”, de esta manera “… la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro…”. Pero si el tercero no llama al juicio al asegurador, también el asegurado puede hacerlo en el mismo plazo y con idénticos efectos, pues su relación contractual así lo permite. Entonces, la aseguradora ante una citación en garantía puede presentarse y asumir la dirección del proceso o presentarse y declinar la garantía o bien no presentarse. En los casos de presentarse, puede hacer valer sus derechos e interponer los recursos previstos en la ley. Si no se presenta no podrá hacer valer sus derechos y la sentencia será ejecutable siempre en la medida del seguro, es decir, hasta el monto máximo que establece la cobertura de la póliza.

En nuestras normativas no está prevista la acción directa del tercero damnificado al asegurador. La póliza es un contrato celebrado entre asegurado y asegurador, por lo tanto la acción de indemnización debe practicarla el tercero afectado al asegurado con criterio de responsabilidad extracontractual y solo puede limitarse a llamar a juicio al asegurador mediante la figura de la citación en garantía.

De esta manera vimos la importancia de la citación en garantía y como existen recursos procesales claros para definir la participación de las partes en la reclamación de sus derechos, así como también, el régimen de gastos y costas derivados del juicio. Pero su aplicación en la práctica dependerá exclusivamente del criterio de los jueces en la compleja interpretación del derecho de seguros.

(*) Abogado.