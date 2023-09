Supervivencia, previsión y seguro

La situación económica por supuesto es una limitante ante la previsión. Por eso la previsión tiene como sumisión a la prioridad. La prioridad nos permite “discernir” en función a mis posibilidades (económica/física/ideal/social), qué medidas de previsión debería tomar para “sobrevivir”. Pero definir las prioridades no resulta una tarea fácil, ya que mis prioridades quizás no son las mismas que la de mi entorno, a quien quiero que sobrevivan conmigo. Y aparece así un elemento que me facilita enormemente la tarea de discernir mis prioridades: la probabilidad. La teoría de las probabilidades nos permite determinar la posibilidad de la ocurrencia de un evento. Y hemos escuchado esto cientos de veces, quizás sin darnos cuenta de ello. Por ejemplo, si poseo extintores en mi hogar y mi vecino no, la probabilidad de que mi hogar se incendie se reduce al 70%; pero si ambos tenemos extintores esa probabilidad aumenta al 95%.

El seguro descansa entonces sobre estos elementos: a) la previsión, como medio de “absorber” los riesgos. En este caso, el asegurador por una relación contractual se coloca en la situación del asegurado en el caso de ocurrir un evento. Se ofrece defender, pagar, reparar, reconstruir o reponer en nombre del asegurado. Lo contrario sería –como dijimos al principio– aquella persona que absorbe su propio riesgo sin transferir a nadie, hace una “reserva” para cualquier contingencia, o lo evade o evita directamente, apartándose de cualquier exposición. b) la probabilidad que por la teoría del riesgo le permite establecer mediante la “ley de los grandes números” la aleatoriedad del riesgo. Es decir, la secuencia de eventos que pueda ocurrir en un determinado periodo de tiempo, teoría desarrollada por matemáticos a través de las estadísticas con la cual se puede considerar no asegurables aquellos riesgos que poseen una “certeza” de ocurrencia o bien y en el otro extremo ninguna probabilidad de ocurrencia. Con estos factores se construye la “prima de tarifa”, es decir, la tasa porcentual a aplicar sobre la suma asegurada del bien y que debe percibir el asegurador para hacer frente al pago de los siniestros que “probablemente” sufrirá y en la frecuencia estimada.

En el caso del seguro de vida, siendo coberturas de periodos largos, para la fijación técnica de las tarifas, la probabilidad se calcula sobre la base de los llamados “cálculos actuariales” necesarios para estimar al valor presente la tasa correcta y nivelada de capitales fijos en el largo plazo y donde la edad del asegurado va aumentando o envejeciendo.

Así, ser más o menos previsor, el seguro no es una prioridad, pero las probabilidades de ocurrencia de determinados eventos pueden ser muy altas; por ello debemos calcular en base a mi posibilidad financiera, ceder aquellos riesgos al asegurador sobre todo cuando la incidencia económica en caso de producirse el evento podría afectar mi patrimonio y quizás hasta mi propia supervivencia.

(*) Abogado.